ททท.พังงา นำอินฟลูชาวต่างชาติ ชื่อดัง ร่วมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและอาหาร ในพื้นที่ เกาะยาวน้อย

พังงา - ททท.พังงา นำอินฟลูเอนเซอร์ชาวต่างชาติ ชื่อดัง ร่วมประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวและอาหารพื้นถิ่นในพื้นที่ เกาะยาวน้อย หวังดึงต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศเดินทางมาเที่ยวมากขึ้น
เมื่อช่วงวันหยุดที่ผ่านมา นายอุทิศ ลิ่มสกุล ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพังงา พร้อมคณะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคใต้ ร่วมนำคณะอินฟลูเอนเซอร์ชาวต่างชาติสายกินเที่ยวชื่อดัง ลงพื้นที่สร้างคอนเทนต์ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวและอาหารพื้นถิ่นในพื้นที่อำเภอเกาะยาว จ.พังงา โดยมีนายสำเริง ราเขต นายกสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดพังงา ร่วมต้อนรับ
พร้อมจัดทริปท่องเที่ยว เริ่มจากเยี่ยมชมโฮมสเตย์ในสวนมะพร้าวน้ำหอม ทุ่งนาแปลงใหญ่บนเกาะยาวน้อย กินโรตีชาวเกาะ ร่วมทำผ้าบาติกกับชุมชนบ้านท่าเขา สร้างโพรงรังเทียมให้นกเงือก พร้อมชิมอาหารร้านซีฟู้ดในชุมชน ซึ่งสร้างความตื่นเต้นและประทับใจให้กับคณะเป็นอย่างยิ่ง
นายอุทิศ ลิ่มสกุล กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ภูมิภาคภาคใต้ที่นำคณะอินฟลูเอนเซอร์ชาวต่างชาติ ที่อยู่ในเมืองไทยที่มีชื่อเสียงและมีคนติดตามเป็นจำนวนมาก ลงพื้นที่มาสร้างคอนเท้นต์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้อำเภอเกาะยาว เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่อาศัยและทำงานในประเทศไทย
สำหรับเสน่ห์ของเกาะยาว คือความเงียบสงบ ไม่พลุกพล่านเหมือนแหล่งท่องเที่ยวใหญ่ ๆ เหมาะกับผู้ที่อยากพักผ่อนแบบเรียบง่าย ใกล้ชิดชุมชน และเรียนรู้วิถีชีวิตแท้จริงของคนท้องถิ่น