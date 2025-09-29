เปิดปฏิบัติการ รวบเอเยนต์ขนไอซ์ล็อตใหญ่ กลางทะเลภูเก็ต ยึดของกลางครึ่งตัน กว่า 1 ตัน

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ป.ป.ส. , ตำรวจน้ำ , กองทัพเรือ , ศรชล. เปิดปฏิบัติการ รวบเอเยนต์ขนไอซ์ล็อตใหญ่ กลางทะเลภูเก็ต ยึดของกลางกว่าครึ่งตัน รวบ 3 ผู้ต้องหา ขณะไต๋เรือกระโดดน้ำหนีดับ เผยก่อนถูกจับไปส่งในพื้นที่สตูลแล้ว 500 โล
วันนี้ (29 ก.ย.) เวลา 10.00น. หน่วยงานร่วมปฏิบัติ แถลงผลการจับขบวนการลักลอบขนยาเสพติดล็อตใหญ่กลางทะเลภูเก็ต เมื่อวันที่ 24 ก.ย.ที่ผ่านมา ป.ป.ส. , ตำรวจน้ำ , กองทัพเรือ , ศรชล. เปิดปฏิบัติการจับบุกจับกลางทะเลภูเก็ต โดยสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 4 ราย แต่เสียชีวิต 1 คน เนื่องจากกระโดดลงน้ำพยายามที่จะหลบหนีขณะเจ้าหน้าที่บุกเข้าจับกุม พร้อมโทรศัพท์ ซึ่งเป็นพยานหลักฐานสำคัญ ซึ่งกองบังคับการตำรวจน้ำ ยึด พร้อมไอซ์ จำนวน 502 กก. คีตามีน 600 กรัม โดยซุกซ่อนไว้ภายในห้องอับเฉาใต้ท้องเรือ บนเรือบรรทุกผู้โดยสาร (เรือไดร์ฟวิ่ง) สัญชาติไทย ชื่ออิลิกเซอร์ (Elixir) เหตุเกิดที่ฝั่งทะเลอันดามัน บริเวณท่าเรืออ่าวฉลอง จ.ภูเก็ต นอกจากนั้นยังตรวจยึดโทรศัพท์มือถืออีก 1 เครื่องซึ่งผู้ต้องหาได้โยนลงทะเล แต่เจ้าหน้าที่ชุดประดาน้ำเก็บกู้มาได้
อย่างไรก็ตามหลังมีการจับกุม ทางเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวมาสอบสวนขยายผล และ ตรวจค้นบ้านพักผู้ต้องหาในพื้นที่ จ.ระนอง 3 จุด สามารถตรวจยึดทรัพย์สินมูลค่า 5 ล้านบาท
จากการสอบสวนผู้ต้องหา ให้การว่า ห้วงเดือนกันยายน 2568 เรืออิลิกเซอร์ (Elixir) แล่นออกจาก จ.ระนอง ไปรับไอซ์ จำนวน 40 กระสอบ คาดว่าปริมาณ 1 ตัน จากบริเวณใกล้เกาะสอง ประเทศเมียนมา โดยมีคนบรรทุกมาส่งกับเรือหางยาว 1 ลำ คนขับและลูกเรือเป็นชาวเมียนมา รวม 2 คน หลังจากรับยาเสพติดดังกล่าวขึ้นเรือก็ได้แล่นเรือไปบริเวณน่านน้ำ จ.สตูล เพื่อรอส่งยาเสพติด แต่ไม่มีผู้มารับ จึงนำเรือกลับมาที่ท่าเรืออ่าวฉลอง จ.ภูเก็ต
หลังจากนั้น มีชาย 2 คน นำเครื่องบรรจุภัณฑ์สุญญากาศมาแบบเย็บปาก กระสอบแบบมือถือ และถุงชาเปล่าจำนวนมาก ขึ้นมาบนเรือ หลังจากนั้นบุคคลทั้งหมดได้ร่วมกัน นำไอซ์มาใส่บรรจุ ภัณฑ์ที่เตรียมไว้ (ถุงชาเปล่า) โดยใช้เวลา 3 วัน
จากนั้นกลุ่มผู้ต้องหาจึงได้นำไอซ์ จำนวน 20 กระสอบ คาดว่าประมาณ 500 กก. ออกจากท่าเรืออ่าวฉลองไปส่งบริเวณน่านน้ำ จ.สตูล อีกครั้ง โดยมีเรือสปีดโบ๊ทมารับไป ส่วนไอซ์ที่เหลือประมาณ 20 กระสอบ เตรียมลำเลียงส่งบริเวณพื้นที่ประเทศอินโดนีเซีย แต่เนื่องจากสภาพอากาศยังไม่เอื้ออำนวย ทำให้เรือลำดังกล่าวต้องจอด รออยู่บริเวณอ่าวฉลอง ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต กระทั่งถูกเจ้าหน้าที่นำกำลังเข้าตรวจค้นจับกุมดังกล่าว
อย่างไรก็ตามหลังมีการสอบสวนขยายผลได้นำตัวผู้ต้องหาทั้ง 3 ราย พร้อมของกลาง ส่งกองบังคับการปราบปรามเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป