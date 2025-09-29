อธิการบดี ม.อ. ร่วมแสดงความยินดีกับทีมลูกพระบิดา คว้ารางวัลการแข่งขันประเภท EV ครั้งแรก ในรายการ Formula Student Japan 2025 ณ ประเทศญี่ปุ่น

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมแสดงความยินดีกับทีมลูกพระบิดา คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลังคว้ารางวัลจากการแข่งขันประเภท EV ครั้งแรก ในรายการ Formula Student Japan 2025 (FSAEJ2025) ณ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี ร่วมพบปะพร้อมกล่าวแสดงความยินดีกับทีมลูกพระบิดา (Lookprabida Team) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลังคว้ารางวัลจากการแข่งขันประเภท EV ครั้งแรก ในรายการ Formula Student Japan 2025 (FSAEJ2025) ณ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม สุวรรณวร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาวิตร์ ตัณฑนุช ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนายานยนต์ไฟฟ้า (PSU EV) รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญยุตร เดชวายุกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและเมคาทรอนิกส์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชรินทร์ แก้วอภิชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ผู้ดูแลทีม) และนักศึกษาทีมลูกพระบิดา (Lookprabida Team) คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมพบปะและรายงานผลการแข่งขันโดยสรุป ณ ห้องประชุม 215 ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2568
ทั้งนี้ ทีมลูกพระบิดา (Lookprabida Team) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ส่งรถ EV class เป็นรถไฟฟ้าขับเคลื่อน 4 ล้อ (four wheel drive) คันแรกของประเทศไทย และเป็นคันแรกที่ผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยจากการเป็นทีมต่างชาติในเวทีประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้เข้าร่วม EV class เป็นปีแรกเช่นกัน ในการแข่งขัน Formula Student Japan 2025 (FSAEJ2025) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 13 กันยายน 2025 ณ Aichi Sky Expo เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจัดโดยสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ญี่ปุ่น (JSAE)
การแข่งขันครั้งนี้ได้ให้นักศึกษาออกแบบและสร้างรถด้วยตัวเอง และลงทำการแข่งขันในสนามจริง โดยรถจะมีขนาดเล็กกว่า F4 แต่ใหญ่กว่า Go kart ซึ่งการแข่งขันถูกแบ่งออกเป็น 2 class ได้แก่ 1. Internal Combustion Engine vehicle class มีทีมเข้าร่วม 58 ทีม และ 2. Electric vehicle class มีทีมเข้าร่วม 25 ทีม
สรุปผลการแข่งขัน Formula Student Japan 2025 (FSAEJ2025) ทีมลูกพระบิดา (Lookprabida Team) ทําคะแนนรวม 192.87 คะแนน (Overall EV) จบอันดับที่ 14 พร้อมกับผลรางวัล ดังนี้
P2 Best Three View Drawing Award
P2 Best Coolest Car
P3 Engineering Design Event
P3 Best Mathworks Award
P7 Cost&Manufacturing Event
P17 Presentation Event