สุดเหี้ยม! คนร้ายบุกยิงชาวบ้านนราธิวาสกลางร้านน้ำชาเสียชีวิต

นราธิวาส - คนร้ายบุกยิงชาวบ้านดับคาร้านน้ำชา หน้ามัสยิดกลางหมู่บ้าน ต.ผดุงมาตร อ.จะแนะ จ.นราธิวาส ตำรวจเร่งสอบสวนหาสาเหตุยังไม่ฟันธงเป็นเหตุไฟใต้
วันนี้ (28 ก.ย.) พนักงานสอบสวน สภ.จะแนะ จ.นราธิวาส ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลจะแนะว่า ได้เกิดเหตุชาวบ้านถูกลอบยิงภายในร้านน้ำชาหน้ามัสยิด บ้านลูโบ๊ะ หมู่ 4 ต.ผดุงมาตร อ.จะแนะ ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมา ทราบชื่อ นายอับดุลเล๊าะ มะลิเยาะ อายุ 37 ปี โดยในช่วงเช้าผู้ตายได้เดินทางไปนั่งดื่มน้ำชายังร้านน้ำชาหน้ามัสยิดประจำหมู่บ้านตามปกติ แต่กลับถูกคนร้ายไม่ทราบจำนวนและไม่ทราบว่าใช้อาวุธปืนชนิดใดเข้ามาลอบยิงหลายนัด ก่อนหลบหนีไปอย่างรวดเร็ว ท่ามกลางความตกใจของชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณดังกล่าว
จากการตรวจชันสูตรเบื้องต้นของแพทย์พบว่า ร่างผู้ตายมีบาดแผลกระสุนปืนหลายแห่ง อาทิ บริเวณหน้าอกเหนือราวนม ปีกจมูกซ้าย เหนือใบหูขวา ข้อมือขวา กลางหลัง และที่ศีรษะ โดยส่วนใหญ่เป็นบาดแผลทะลุทะลวงสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่ออวัยวะสำคัญ ส่งผลให้ นายอับดุลเล๊าะ เสียชีวิตในเวลาต่อมา
หลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสอบสวน สภ.จะแนะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน ได้เดินทางเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุทันที เพื่อเก็บรวบรวมหลักฐานในที่เกิดเหตุ รวมถึงปลอกกระสุนปืน ร่องรอยการยิง และสอบปากคำพยานที่อยู่ในบริเวณร้านน้ำชา เพื่อหาเบาะแสเกี่ยวกับคนร้าย รวมถึงตรวจสอบกล้องวงจรปิดในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อประกอบการติดตามเส้นทางหลบหนี
ทั้งนี้ เบื้องต้นยังไม่สามารถสรุปแรงจูงใจของคนร้ายได้ว่าเกิดจากปัญหาส่วนตัว ความขัดแย้งในพื้นที่ หรือมีสาเหตุจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการเร่งสืบสวนสอบสวนอย่างละเอียด เพื่อหาความเชื่อมโยงและติดตามจับกุมคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป