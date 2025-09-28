ไม่รอด! รวบ รปภ.ห้างดังหาดใหญ่ค้ายา ยึดยาบ้ากว่า 3.4 หมื่นเม็ดและทรัพย์สินเกือบ 2 ล้าน

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ – เจ้าหน้าที่ตำรวจสนธิกำลังเข้ารวบตัว รปภ.ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งของหาดใหญ่ จ.สงขลา ยึดยาบ้าได้กว่า 34,000 เม็ด และยึดทรัพย์สินอีกเกือบ 2 ล้านบาท
วันนี้ (28 ก.ย.) ชุดปฏิบัติการช้างศึกสองเล ภายใต้การสั่งการของ ว่าที่ พ.ต.ท.บารเมษฐ์ ยอดแดง ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 ร่วมกับชุดตะวัน สภ.หาดใหญ่ ได้ขยายผลกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา จนนำไปสู่การจับกุมพนักงานรักษาความปลอดภัยของห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง หลังถูกซัดทอดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการซื้อขายยาเสพติด
ทราบชื่อผู้ต้องหาคือ นายเจ อายุ 33 ปี ถูกเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมตัวขณะปฏิบัติหน้าที่อยู่ในลานจอดรถของห้างสรรพสินค้า หลังจากที่การสืบสวนระบุว่าได้มีส่วนพัวพันกับการซื้อขายยาเสพติด ในช่วงแรก นายเจ ได้ปฏิเสธเสียงแข็ง แต่เมื่อเจ้าหน้าที่เค้นสอบอย่างหนักและถามย้ำ นายเจ จึงยอมจำนนและรับสารภาพว่ามียาบ้าซุกซ่อนอยู่ในรถยนต์ส่วนตัวที่จอดไว้ในบริเวณห้างฯ จำนวน 2,000 เม็ด
จากการตรวจค้นภายในช่องเก็บของรถยนต์ พบยาบ้าของกลางตามที่ให้การจริง จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ขยายผลเข้าตรวจค้นที่พักของ นายเจ พบยาบ้าอีก 34,750 เม็ด พร้อมด้วย อาวุธปืนขนาด 9 มม. จำนวน 1 กระบอก กระสุนปืนหลายขนาด 25 นัด และเงินสดที่ได้จากการค้ายาเสพติดอีก 55,000 บาท นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังได้ยึดทรัพย์สินที่เชื่อว่าได้มาจากการจำหน่ายยาเสพติด ตามมาตรการปราบปรามยาเสพติดอย่างเด็ดขาด รวมมูลค่าเกือบ 2 ล้านบาท
เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหากับ นายเจ ในความผิดฐาน จำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) โดยการมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย อันมีลักษณะเป็นการกระทำเพื่อการค้า ก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน โดยผิดกฎหมาย อันเป็นการกระทำโดยมีอาวุธ หรือใช้อาวุธ และ มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และได้นำตัวพร้อมของกลางทั้งหมดส่งให้พนักงานสอบสวน สภ.เมืองสงขลา เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป