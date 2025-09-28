เปิดงาน “ขี่บิ๊กไบค์ไปดูบัว” ส่งเสริมการท่องเที่ยวทะเลน้อย

นายนิติศักดิ์ ธรรมเพชร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุง เขต 2 พรรคพรรครวมไทยสร้างชาติ พร้อมด้วยคุณพ่อ นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ร่วมเปิดกิจกรรม “ขี่ไบค์ไปดูบัว” ที่เขตหวงห้ามทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการรวมตัวของชาวฮาเล่ย์และบิ๊กไบค์จากหลายจังหวัด มุ่งเน้นการสร้างบรรยากาศคึกคักในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น และสร้างภาพลักษณ์ใหม่ของทะเลน้อย ในฐานะแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และกิจกรรมครอบครัว นอกจากนี้ยังมีการจัดสรรรายได้ส่วนหนึ่ง เพื่อสนับสนุน ทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนในพื้นที่ ตอกย้ำความตั้งใจในการคืนประโยชน์สู่สังคม