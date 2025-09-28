ประธานวุฒิสภานำ “คณะ สว.พบประชาชน” ลงพื้นที่สตูล ปลุกเทรนด์ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กระจายรายได้สู่ชุมชน

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2568 เวลา 09.00 น. โครงการ “สว.พบประชาชน” กลุ่มภาคใต้ (ตอนล่าง) นำโดยนายมงคล สุระสัจจะ ประธานวุฒิสภา พร้อมด้วยนายกมล รอดคล้าย ประธานกก. สว. พบประชาชนกลุ่มภาคใต้ตอนล่าง และคณะสมาชิกวุฒิสภา และผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ลงพื้นที่ ณ ปราสาทหินพันยอด จังหวัดสตูล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานธรณีสตูล แหล่งมรดกทางธรณีวิทยาที่สำคัญของประเทศ
จากการลงพื้นที่พบว่า การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติยังคงซบเซาหลังวิกฤตโควิด-19 จึงมีข้อเสนอให้เร่งพัฒนาศักยภาพชุมชนและต่อยอดวิถีท้องถิ่น เพื่อรักษาเอกลักษณ์ของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสร้างความยั่งยืนแก่ชุมชนรุ่นต่อไป โดยมีการจัดการท่องเที่ยวร่วมกับกลุ่มเรือประมงพื้นบ้านในการนำชมแหล่งท่องเที่ยวสำคัญและจุด Unseen โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เป็นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นอย่างแท้จริง
การลงพื้นที่ครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของวุฒิสภาในการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ควบคู่ไปกับการสร้างรายได้และเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่น สามารถยืนหยัดได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน