“ปั่นปลุกเมือง” Phang Nga Night Ride 2025 สร้างสีสันให้เมืองยามค่ำคืน

พังงา-ครั้งแรกในพังงา ททท.พังงา ร่วมกับหลายภาคส่วน จัด “ปั่นปลุกเมือง” Phang Nga Night Ride 2025 เติมสีสันเมืองพังงายามค่ำคืนอย่างยั่งยืน นักปั่นกว่า 500 คนเข้าร่วม
ที่ตลาดกราภูงา เขตเทศบาลเมืองพังงา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพังงา ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพังงา เทศบาลเมืองพังงา Hands Experiences Thailand หอการค้าจังหวัดพังงา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา, สมาคมโรงแรมจังหวัดพังงา สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพังงา สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา จัดกิจกรรม Phang Nga Night Ride 2025 ภายใต้ธีม #The Valley Awakes ปั่นปลุกเมือง ในเส้นทางรอบตัวเมืองพังงาระยะทาง14 กิโลเมตร
โดยมี นายไพรัตน์ เพชรยวน ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดกิจกรรม มีนายอุทิศ ลิ่มสกุล ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานพังงา และแขกผู้มีเกียรติร่วมปล่อยตัวนักปั่นชมเมือง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วงปลายฤดูฝน (Green Season) และเพิ่มวันพักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยว โดยเน้นการสร้างประสบการณ์ใหม่ผ่านการปั่นจักรยานกลางคืน ชมความงามของเมืองพังงาในบรรยากาศสงบ โรแมนติกและมีชีวิตชีวา เมื่อคืนวันที่ 27 ก.ย.ที่ผ่านมา
นายอุทิศ ลิ่มสกุล เปิดเผยว่า จังหวัดพังงา มีผู้เยี่ยมเยือนกว่า 4.1 ล้านคน ในปี 2567 สร้างรายได้กว่า 50,897 ล้านบาท ส่วนใหญ่กิจกรรมท่องเที่ยวยังเน้นพื้นที่ชายฝั่ง ขณะที่ตัวเมืองพังงายังมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติที่น่าสนใจกิจกรรมครั้งนี้ออกแบบไม่ใช่แค่การปั่นจักรยาน แต่เป็นการเริ่มต้น “ปลุกเมือง” ให้กลับมามีชีวิตชีวาในยามค่ำคืน ผ่านประสบการณ์ใหม่ที่ผสมผสานความสงบ ความโรแมนติก และความสนุกสนานอย่างลงตัว
โดยมีนักปั่นกว่า 500 คนทั้งชาวไทยและต่างชาติจะได้สัมผัสเสน่ห์ของเมืองพังงาในมุมที่ต่างออกไปจากตลาดกราภูงา Street Art ที่สะท้อนวิถีชีวิตของชุมชนไปจนถึงศาลหลักเมืองที่สง่างาม ซึ่งได้สอดคล้องกับแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในวันท่องเที่ยวโลก (World Tourism Day) โดยเน้นความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สร้างรายได้ให้ชุมชน และเติมความสนุกให้เมืองพังงาในยามค่ำคืน ภายใต้แนวคิด “สุขทันทีที่เที่ยว…พังงา”