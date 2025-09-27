กมธ.การทหาร ลงพื้นที่รับทราบความมั่นคงในเชิงมิติสังคมและบทบาทของวัดสุวรรณคีรีวิหาร ในฐานะศูนย์รวมจิตใจ และเป็นแหล่งบ่มเพาะคุณธรรม

กมธ.การทหาร ลงพื้นที่รับทราบความมั่นคงในเชิงมิติสังคมและบทบาทของวัดในฐานะศูนย์รวมจิตใจ และเป็นแหล่งบ่มเพาะคุณธรรมให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ณ วัดสุวรรณคีรีวิหาร ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง และ พระราชวังรัตนรังสรรค์ ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
วันเสาร์ที่ 27 กันยายน 2568 เวลา 08.40 - 09.00 นาฬิกา พลเอก สวัสดิ์ ทัศนา ประธานคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ นายสมบูรณ์ หนูนวล รองประธาน คนที่หนึ่ง ร้อยตำรวจเอก ฉลอง ทองนะ รองประธาน คนที่สอง นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล โฆษกและเลขานุการคณะกรรมาธิการ นายนิรุตติ สุทธินนท์ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ นายวิรัตน์ ธรรมบำรุง ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ นายธณัชญ์พงศ์ วงศ์มุลาลี กรรมาธิการ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ นักวิชาการประจำคณะ และอนุกรรมาธิการกิจการทหารด้านความมั่นคงแบบองค์รวม ได้เดินทางนมัสการพระพุทธรูป ณ วัดสุวรรณคีรีวิหาร ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญแห่งแรกของจังหวัดระนอง อันเป็นคุณค่าเชิงศาสนาและวัฒนธรรมแล้ว สะท้อนให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระราชดำริให้สร้างขึ้นใหม่หลังจากวัดเดิมเสื่อมสลายไปจากภัยธรรมชาติ การสถาปนาวัดแห่งนี้ไม่เพียงเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา แต่ยังเป็นเครื่องหมายแห่งความมั่นคงของบ้านเมืองในยุคนั้น ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจด้านความมั่นคงของกองทัพ ที่มุ่งรักษาเอกราช อธิปไตย และความสงบเรียบร้อยของแผ่นดิน การมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนทำให้เกิดความสามัคคี มีขวัญกำลังใจ และความเข้มแข็งทางจิตวิญญาณ อันเป็นรากฐานที่เกื้อหนุนต่อการปกป้องประเทศชาติและเสริมสร้างความมั่นคงของรัฐโดยรวม
ต่อมา เวลา 09.00 - 10.00 นาฬิกา พลเอกสวัสดิ์ ทัศนา ประธานคณะกรรมาธิการ
และคณะเดินทางเข้าเยี่ยมชม พระราชวังรัตนรังสรรค์ ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
ในการนี้ นายก พินิจ ตันสกุล นายกเทศเมืองระนอง ได้ให้การต้อนรับ พลเอกสวัสดิ์ ทัศนา ประธานกรรมาธิการ และคณะเดินทาง
จากนั้น นายก พินิจ ตันสกุล นายกเทศเมืองระนอง ได้นำ พลเอกสวัสดิ์ ทัศนา ประธานกรรมาธิการทหาร และคณะเดินทาง เข้าเยี่ยมชมพระราชวังรัตนรังสรรค์ ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ซึ่งถือเป็นพระราชวังที่จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งการเสด็จประทับแรมของพระมหากษัตริย์ไทย 3 พระองค์ ได้แก่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 เมื่อครั้งเสด็จประพาสหัวเมืองปักษ์ใต้ โดยตั้งอยู่บริเวณเชิงเขารัตนรังสรรค์ ถนนลุวัง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง สร้างขึ้นด้วยไม้สักและไม้ตะเคียนทอง งดงามและทรงคุณค่า ภายในประกอบด้วยอาคารท้องพระโรง อาคารที่ประทับทรงงาน และอาคารทรงแปดเหลี่ยมซึ่งเชื่อมต่อด้วยสะพานไม้ ใช้จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ทั้งสามพระองค์ รวมถึงความเจริญรุ่งเรืองด้านการค้าของเมืองระนองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งบริเวณใกล้เคียงยังมีหอพระแก้วเกจิซึ่งประดิษฐานรูปเหมือนพระเกจิอาจารย์ผู้เป็นที่เคารพศรัทธาของประชาชน
อีกทั้ง พระราชวังแห่งนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณและสายพระเนตรอันยาวไกลของพระมหากษัตริย์ไทยที่ได้เสด็จฯ มาทรงเยี่ยมเยียนหัวเมืองชายแดนภาคใต้ ซึ่งนับเป็นพื้นที่สำคัญทางยุทธศาสตร์ ทั้งในด้านความมั่นคง การปกป้องอธิปไตย
และการสร้างความเข้มแข็งของบ้านเมือง การเสด็จประทับแรมยังเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่ราษฎรและกองกำลังทหารในพื้นที่ ทำให้พระราชวังรัตนรังสรรค์มิได้เป็นเพียงโบราณสถานเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเท่านั้น แต่ยังมีความหมายในฐานะสัญลักษณ์แห่งความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์ กองทัพ และประชาชน ในการธำรงรักษาความมั่นคงของชาติสืบต่อมา
ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการจะได้นำข้อมูล ข้อเท็จจริง และข้อเสนอแนะที่ได้มาประกอบการพิจารณาตามหน้าที่และอำนาจตามที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายกำหนดไว้ภายใต้กรอบของฝ่ายนิติบัญญัติต่อไป