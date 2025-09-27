น้ำลดสันดอนผุด! คลองอู่ตะเภาแห้งเข้าขั้นวิกฤต เกษตรกรเดือดร้อนปลาตายยกกระชัง

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ชาวบ้านกลุ่มผู้เลี้ยงปลาในกระชังในคลองอู่ตะเภา เดือดร้อนหนักน้ำในคลองอู่ตะเภาแห้งจนเข้าสู่ภาวะวิกฤติและต่ำกว่าทุกปี ทำให้ปลาเริ่มทยอยตายอย่างต่อเนื่อง
วันนี้ (27 ก.ย.) ที่ จ.สงขลา กลุ่มเกษตรเลี้ยงปลาในกระชังภายในคลองอู่ตะเภา ต.พังลา อ.สะเดา จ.สงขลา ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักจากปลาตายยกกระชัง ที่มีสาเหตุมาจากน้ำในลำคลองอู่ตะเภามีปริมาณลดลงจนเข้าสู่ภาวะวิกฤติ ทำให้ออกซิเจนในน้ำลดลง โดยปลาตายต่อเนื่องมา 3 วันแล้ว และสภาพภายในคลองน้ำแห้งจนบางจุดเป็นสันดอนทราย ทำให้กระชังปลาอยู่ในสภาพที่มีน้ำไม่ถึงครึ่งของความสูงกระชัง บางกระชังน้ำตื้นเขินจนเห็นกระชังวางอยู่บนพื้นดินส่งผลให้ปลาลอยตายอย่างต่อเนื่อง บางกระชังก็ตายยกกระชังส่งกลิ่นเน่าเหม็น เช่นปลานิลขนาดประมาณ 1 กิโลกรัม ซึ่งเพียงกระชังเดียวก็เสียหายนับแสนบาท
ทั้งนี้ ปลานิลขนาดนี้ต้องเลี้ยงอีกประมาณ 5 เดือน จึงจะโตจับขายได้เพราะจะมีน้ำหนักตัวละประมาณ 1.5 กิโลกรัม ซึ่งเป็นขนาดที่ตลาดต้องการ
นายชำนาญ ชุมประยูร ประธานกลุ่มผู้เลี้ยงปลาในกระชัง กล่าวว่า ตอนนี้มีสมาชิกที่ประสบปัญหาปลาในกระชังตายประมาณ 3-4 ราย แต่ละรายเสียหาย นับแสนบาท
ในขณะที่ทางประมงอ. คลองหอยโข่ง ได้ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำไปตรวจสอบอย่างละเอียดว่ายังมีสิ่งเจอปนอื่นในน้ำอีกหรือไม่ที่เป็นสาเหตุให้ปลายตาย
ส่วนการแก้ปัญหาได้ประสานไปยังเจ้าหน้าที่ของเขื่อนห้วยคูเพื่อให้ช่วยปล่อยน้ำมาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อน เพราะว่าปริมาณน้ำในคลองอู่ตะเภาในปีนี้น้อยกว่าในทุกๆปีที่ผ่านมา
ในการรับมือในอนาคตต้องการให้ขุดสันดอนที่ผุดอยู่กลางลำคลองซึ่งมีความยาวประมาณ 500 เมตร เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการเลี้ยงปลา และเป็นการเพิ่มปริมาณในการเก็บน้ำให้เพิ่มขึ้น
ด้านเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ได้เร่งปล่อยน้ำจากเขื่อนห้วยคู เพื่อส่งไปบรรเทาความเดือดร้อนให้กับกลุ่มผู้เลี้ยงปลาแล้ว คาดว่าน้ำที่ปล่อยจะไปถึงจุดหมายภายในคืนนี้ ( 26 ก.ย. ) ซึ่งทางเขื่อนได้ปล่อยน้ำจากเดิม 6 หมื่นลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เป็น 1 แสน 2 หมื่นลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และได้เริ่มปล่อยน้ำมา 2 แล้ว เพื่อเร่งช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังให้เร็วที่สุด