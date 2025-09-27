(ชมคลิป) ระทึก! คนร้ายบุกเดี่ยวยิงทหารพรานนราธิวาสขณะตั้งจุดตรวจ

นราธิวาส - คนร้ายขี่รถจักรยานยนต์บุกยิงทหารพรานขณะตั้งจุดตรวจในพื้นที่ อ.รือเสาะ ก่อนหลบหนีและถูกเจ้าหน้าที่ยิงสกัดได้รับบาดเจ็บ
วันนี้ (27 ก.ย.) เกิดเหตุการณ์ยิงปะทะกันขึ้นเมื่อช่วงเช้าตรู่ หน้าฐานปฏิบัติการ กองร้อยทหารพรานที่ 4601 (ร้อย.ทพ.4601) กรมทหารพรานที่ 46 ในพื้นที่อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังจัดกำลังพลตั้งจุดตรวจตามปกติ
รายงานระบุว่า เวลาประมาณ 06.40 น. คนร้ายรายหนึ่งแต่งกายชุดพลเรือนขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาและใช้อาวุธปืนยิงใส่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่จุดตรวจ ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเข้าที่กำบังและใช้อาวุธปืนยิงตอบโต้เพื่อป้องกันตัว
หลังการปะทะ คนร้ายได้ทิ้งรถจักรยานยนต์และวิ่งหลบหนีเข้าไปในทุ่งนา บริเวณ บ้านบาลูกา หมู่ 7 ตำบลสามัคคี อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ต่อมา เจ้าหน้าที่ได้เข้าเกลี้ยกล่อมให้คนร้ายยุติการก่อเหตุและยอมมอบตัว ซึ่งควบคุมตัวคนร้ายไว้ได้ ทราบชื่อคือ นายอารอฟัด อายุ 35 ปี ชาวอำเภอรือเสาะ พร้อมของกลางเป็นอาวุธปืนลูกกรด ขนาด .22 นิ้ว
จากการตรวจสอบเบื้องต้น นายอารอฟัดได้รับบาดเจ็บ เจ้าหน้าที่จึงเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลรือเสาะ เพื่อปฐมพยาบาลและให้แพทย์ทำการรักษาต่อไป