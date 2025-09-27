นักลงทุนมั่นใจอสังหาฯภูเก็ต เปิดตัวคอนโดหรูย่านกะตะ “Ever Prime Residences” ในเครืออโนชา มูลค่า 4 พันล้าน เจาะตลาดต่างชาติซื้อเพื่อลงทุน

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – เปิดตัวต่อเนื่องอสังหาฯภูเก็ต ล่าสุด “อโนชา พร็อพเพอร์ตี้” นักลงทุนท้องถิ่นภูเก็ต เปิดตัวคอนโดหรูบนทำเลทองย่านกะตะ-กะรน “Ever Prime Residences” กว่า 400 ยูนิต มูลค่ากว่า 4 พันล้าน เจาะตลาดต่างชาติที่ซื้อเพื่อลงทุน มั่นใจอสังหาฯภูเก็ตยังไปได้สวย ภูเก็ตยังมีเสน่ห์ดึงต่างชาติเข้ามาลงทุนได้
นายอโนชา เผ่าจินดา ผู้บริหารโครงการคอนโดมิเนียม Ever Prime Residences เปิดเผยถึงการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ต ในงาน Grand Opening โครงการ Ever Prime Residences ซึ่งจัดขึ้นเมื่อค่ำคืนวันที่ 26 ก.ย.2568 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม OZO กะตะ จ.ภูเก็รต โดยได้รับเกียรติจาก นายสุวิทย์ พันธ์เสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวแสดงความยินดีในโอกาสเปิดตัวโครงการ และมีนายอโนชา เผ่าจินดา พร้อมด้วย ผู้บริหารโครงการ ให้การต้อนรับพร้อมทั้งแนะนำโครงการให้เอเจนซี่ทั้งไทยและชาวต่างชาติ ได้รู้จักโครงการ Ever Prime Residences โดยมี เอเจนซี่ด้านอสังหาฯในภูเก็ตเข้าร่วมอย่างคับคั่ง
นายอโนชา เผ่าจินดา ผู้บริหารโครงการ Ever Prime Residences กล่าวว่า โครงการ Ever Prime Residences เป็นโครงการใหม่ล่าสุดของการลงทุนในเครืออโนชาพร็อพเพอร์ตี้ ที่เป็นการลงทุนเพื่อเจาะตลาดลูกค้ากลุ่มชาวต่างชาติ หลังจากที่ได้ลงทุนคอนโดมิเนียมในพื้นที่ ต.กมลา จ.ภูเก็ต และได้เปิดตัวไปเมื่อไปนานมานี้ ปรากฎว่าได้รับการตอบรับเกินกว่าเป้าหมายที่วางไว้ จากทำเลที่ตั้ง การออกแบบ รวมไปถึงราคาที่สามารถจับต้องได้ ทำให้ยอดขายเกินกว่าเป้าหมายที่วางไว้
บริษัทจึงได้ขยายการลงทุนมายังพื้นที่ กะตะ กะรน จ.ภูเก็ต ซึ่งเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ศักยภาพทางการท่องเที่ยวและการลงทุน เพื่อสร้างทางเลือกให้กับนักลงทุนชาวต่างชาติที่ชื่นชอบทำเลต่างๆ ทั้ง กมลา กะตะ-กะรน เชิงทะเล ด้วยการลงทุคอนโดมิเนียมเพิ่มอีก 1 แห่ง ที่เกิดจากการร่วมลงทุนกัน ที่ชื่อว่า Ever Prime Residences อยู่บนเนื้อที่ 6ไร่เศษ ติดกับห้างแมคโครกะรน ถือว่าเป็นทำเลที่ดีมากๆ เพราะตั้งอยู่ติดถนนใหญ่ ไม่ใกล้จากชายหาดมากนัก การเดินทางก็สะดวกและรวดเร็วไปตามสถานที่ต่างๆ
จากจุดเด่นในเรื่องทำเลและการออกแบบทำให้โครงการ Ever Prime Residences เป็นอีกหนึ่งโครงการคอนโดมิเนียมในพื้นที่กะรน ที่กำลังเป็นที่จับตามองในตลาดอสังหาริมทรัพย์ของภูเก็ต ด้วยการพัฒนาที่พักอาศัยระดับพรีเมียมบนทำเลสุดฮิตในหาดกะรนถือเป็นศูนย์กลางของความเจริญและความนิยมของกลุ่มนักลงทุนและผู้ที่มองหาอสังหาริมทรัพย์สำหรับพักผ่อนใจกลางเมืองมานานหลายปี” นายอโนชา กล่าวและว่า
โครงการ Ever Prime Residences มีทั้งหมด 449 ยูนิต การออกในสไตล์โมเดิร์น ตั้งอยู่บนพื้นที่ 4 อาคาร พื้นที่ใช้สอยกว้างขวางและออกแบบโมเดิร์น มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันตามมาตรฐานโรงแรม 5 ดาว รวมถึงสระว่ายน้ำ ซาวน์น่า ห้องเล่นเกมส์ ห้องสมุด ห้องทำงานและพื้นที่พักผ่อนให้กับลูกบ้าน สำหรับผู้ที่มองหาการลงทุน ราคาเริ่มต้นที่ 5-25 ล้านบาท มูลค่าโครงการ 4,000 ล้านบาท ซี่งเรามั่นใจว่าโครงการนี้จะสามารถสร้างรายได้ในระยะสั้นและระยะยาวได้อย่างมั่นใจ เนื่องจากตั้งอยู่บนทำเลที่มีความเจริญและกลุ่มเป้าหมายหนาแน่น
“เรามั่นใจว่าโครงการ Ever Prime Residences จะได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าชาวต่างชาติ เพราะตั้งอยู่ในทำเลที่ดี การออกแบบที่ทันสมัย ราคาจับต้องได้ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน และภูเก็ตยังมีเสน่ห์ในการลงทุนของนักลงทุนชาวต่างชาติ โดยคาดว่าจะสามารถปิดโครงการได้ภายใน 2 ปี โดยยังไม่ได้เปิดขายในขณะนี้ ยังอยู่ในขั้นตอนการทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เมื่อ EIA ผ่านก็จะเปิดขาย โดยกลุ่มลูกค้าหลักที่วางไว้จะเป็นชาวต่างชาติ ที่ต้องการซื้อเพื่อการลงทุนเป็นหลัก”
นายอโนชา ยังกล่าวต่อว่า พื้นที่ตำบลกะรน เป็นทำเลพื้นที่ที่หายากแล้วในปัจจุบัน พื้นที่ที่ทางโครงการได้มานับว่าเป็นพื้นที่ไข่แดง และเป็นทำเลที่สวยมาก มั่นใจว่าโครงการนี้จะได้รับความสนใจอย่างแน่นอน เพราะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่ระดับใหน ซึ่งในส่วนของบริษัทเองยังมีแผนที่จะพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ บางเทา ต.เชิงทะเล อีก 1 โครงการและจะมีการเปิดตัวในเร็วๆนี้