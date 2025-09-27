xs
พราว เรียล เอสเตท จับมือพันธมิตรสุขภาพ นำร่องโครงการ “Wellness District” ที่ภูเก็ต สร้างต้นแบบชุมชนสุขภาพดี ภายใต้ปรัชญา ALL IS WELL เพื่อชีวิตดีที่ยั่งยืน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



ศูนย์ข่าวภูเก็ต - พราว เรียล เอสเตท จับมือพันธมิตรสุขภาพ นำร่องโครงการ “Wellness District” ณ กมลา จ.ภูเก็ต สร้างต้นแบบชุมชนสุขภาพดี ภายใต้ปรัชญา ALL IS WELL เพื่อชีวิตดีที่ยั่งยืน



วันนี้ (27 ก.ย.68) PROUD จัดงาน Wellness District โครงการชุมชนสุขภาพดี เติมสี เติมสุข ยกระดับแนวคิด “ALL IS WELL” สู่การสร้างสุขภาพดีอย่างยั่งยืนร่วมกัน ณ พื้นที่ กมลา ภูเก็ต ผนึกกำลังพันธมิตรทางธุรกิจ TOA, LIXIL, Habita Architects , Plandscape พันธมิตรด้านสุขภาพ BeDee by BDMS, ร.พ.กรุงเทพสิริโรจน์, สภากาชาดไทย, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ร่วมกับ InterContinental Phuket Resort สวนน้ำอันดามันดา ภูเก็ต และหน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล กมลา ร่วมสร้างชีวิตดีที่ยั่งยืน มุ่งสร้างชุมชนเข้มแข็ง เพื่อให้คนภูเก็ตได้มีชีวิตที่ดีขึ้นไปพร้อมกัน ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายพสุ ลิปตพัลลภ กรรมการ บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) ตัวแทนจากเทศบาลตำบลกมลา โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ รวมไปถึงพันธมิตรที่ร่วมกันจัดงาน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่กมลาที่มารับบริการตรวจสุขอย่างต่อเนื่อง

นายพสุ ลิปตพัลลภ กรรมการ บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือ PROUD
นายพสุ ลิปตพัลลภ กรรมการ บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือ PROUD เปิดเผยว่า บริษัทได้จัดกิจกรรม “Wellness District โครงการชุมชนสุขภาพดี เติมสี เติมสุข” ครั้งที่ 3 โดยมีเป้าหมายยกระดับปรัชญา “ALL IS WELL เพื่อชีวิตดีที่ยั่งยืน” ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะให้ยั่งยืน โดยกิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2568 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต


การจัดงานครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ PROUD ในการสร้างสรรค์ชุมชนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน โดยการเปิดพื้นที่แห่งโอกาสให้ประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วม สนับสนุนกิจกรรมที่เชื่อมโยงแนวคิด “สุขภาพดี” เข้าสู่ “ชีวิตดีที่ยั่งยืน” ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs Goal) ขององค์การสหประชาชาติ ในการสร้างผลลัพธ์ด้านสุขภาวะอย่างเป็นรูปธรรมภายในงานมีกิจกรรมที่ครอบคลุมทั้ง สุขภาพกายและสุขภาพใจ เพื่อส่งต่อประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน อาทิ


การตรวจสุขภาพเบื้องต้น โดยทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง และส่งเสริมแนวคิดการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ฟรี จำนวน 300 เข็ม สนับสนุนโดย BeDee by BDMS เพื่อเสริมภูมิคุ้มกันและป้องกันโรคเชิงรุก การมอบชุดตรวจ HPV จำนวน 100 ชุด เพื่อให้ประชาชนสามารถคัดกรองความเสี่ยงมะเร็งปากมดลูกได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่สร้างการเรียนรู้และการช่วยเหลือผู้อื่น เช่น การบริจาคโลหิต โดยสภากาชาดไทย ร่วมกับ InterContinental Phuket Resort เพื่อเพิ่มคลังเลือดให้เพียงพอสำหรับผู้ป่วย การสาธิตการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน โดยทีมผู้เชี่ยวชาญจากสวนน้ำอันดามันดา ภูเก็ต เพื่อให้ความรู้และทักษะในการช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉิน และแบบประเมินความเครียด โดย BeDee by BDMS เพื่อช่วยให้ผู้เข้าร่วมตระหนักและเข้าใจสภาวะทางอารมณ์และจิตใจของตนเองมากขึ้น


นอกเหนือจากมิติด้านสุขภาพแล้ว PROUD ยังตอกย้ำความมุ่งมั่นในการสร้าง สิ่งแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน ผ่านกิจกรรม “เติมสี เติมสุข” โดยการทาสีและปรับปรุงพื้นที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จำนวน 3 จุด พร้อมมอบสีและอุปกรณ์คุณภาพสูงจากบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามและปลอดภัย พื้นที่ดังกล่าวจะถูกต่อยอดเป็น Gamified Learning Playground หรือ “ถนนการเรียนรู้” ที่ใช้งานได้จริงและทนทาน เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ที่สนุกและสร้างสรรค์สำหรับเยาวชนในชุมชน


ความสำเร็จของงานครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของหลายภาคส่วน โดยมีพันธมิตรธุรกิจอย่าง LIXIL และ Habita Architects plandscape ร่วมสนับสนุนการสร้างพื้นที่สุขภาวะ ขณะเดียวกัน อบต. กมลา และ อสม. กมลา ได้ช่วยประชาสัมพันธ์สู่ชุมชน ประสานงานกับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 และอำนวยความสะดวกด้านสถานที่ ทำให้งานเป็นไปอย่างราบรื่นและใกล้ชิดกับชุมชนอย่างแท้จริง


“การสร้างพื้นที่ที่เอื้อต่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ถือเป็นพันธกิจหลักของ PROUD เราไม่ได้หยุดเพียงการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เท่านั้น แต่ยังมุ่งสร้างชุมชนที่เข้มแข็งและมีสุขภาวะที่ดี การจัดงาน Wellness District จึงเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการร่วมมือกับพันธมิตรและทุกภาคส่วน เพื่อนำความเชี่ยวชาญด้าน Wellness มาส่งต่อให้กับชุมชน และร่วมกันสร้างพื้นที่สุขภาวะที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้นจริงในจังหวัดภูเก็ต” นายพสุ กล่าว พร้อมย้ำว่า “Well Community คือหัวใจสำคัญที่พราวให้ความสำคัญมาโดยตลอด เพราะเรามองว่าความแข็งแรงของชุมชนคือรากฐานของการมีชีวิตที่ดีอย่างแท้จริง”





