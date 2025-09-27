พราว เรียล เอสเตท จับมือพันธมิตรสุขภาพ นำร่องโครงการ “Wellness District” ที่ภูเก็ต สร้างต้นแบบชุมชนสุขภาพดี ภายใต้ปรัชญา ALL IS WELL เพื่อชีวิตดีที่ยั่งยืน

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - พราว เรียล เอสเตท จับมือพันธมิตรสุขภาพ นำร่องโครงการ “Wellness District” ณ กมลา จ.ภูเก็ต สร้างต้นแบบชุมชนสุขภาพดี ภายใต้ปรัชญา ALL IS WELL เพื่อชีวิตดีที่ยั่งยืน
วันนี้ (27 ก.ย.68) PROUD จัดงาน Wellness District โครงการชุมชนสุขภาพดี เติมสี เติมสุข ยกระดับแนวคิด “ALL IS WELL” สู่การสร้างสุขภาพดีอย่างยั่งยืนร่วมกัน ณ พื้นที่ กมลา ภูเก็ต ผนึกกำลังพันธมิตรทางธุรกิจ TOA, LIXIL, Habita Architects , Plandscape พันธมิตรด้านสุขภาพ BeDee by BDMS, ร.พ.กรุงเทพสิริโรจน์, สภากาชาดไทย, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ร่วมกับ InterContinental Phuket Resort สวนน้ำอันดามันดา ภูเก็ต และหน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล กมลา ร่วมสร้างชีวิตดีที่ยั่งยืน มุ่งสร้างชุมชนเข้มแข็ง เพื่อให้คนภูเก็ตได้มีชีวิตที่ดีขึ้นไปพร้อมกัน ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายพสุ ลิปตพัลลภ กรรมการ บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) ตัวแทนจากเทศบาลตำบลกมลา โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ รวมไปถึงพันธมิตรที่ร่วมกันจัดงาน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่กมลาที่มารับบริการตรวจสุขอย่างต่อเนื่อง
นายพสุ ลิปตพัลลภ กรรมการ บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือ PROUD เปิดเผยว่า บริษัทได้จัดกิจกรรม “Wellness District โครงการชุมชนสุขภาพดี เติมสี เติมสุข” ครั้งที่ 3 โดยมีเป้าหมายยกระดับปรัชญา “ALL IS WELL เพื่อชีวิตดีที่ยั่งยืน” ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะให้ยั่งยืน โดยกิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2568 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต
การจัดงานครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ PROUD ในการสร้างสรรค์ชุมชนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน โดยการเปิดพื้นที่แห่งโอกาสให้ประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วม สนับสนุนกิจกรรมที่เชื่อมโยงแนวคิด “สุขภาพดี” เข้าสู่ “ชีวิตดีที่ยั่งยืน” ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs Goal) ขององค์การสหประชาชาติ ในการสร้างผลลัพธ์ด้านสุขภาวะอย่างเป็นรูปธรรมภายในงานมีกิจกรรมที่ครอบคลุมทั้ง สุขภาพกายและสุขภาพใจ เพื่อส่งต่อประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน อาทิ
การตรวจสุขภาพเบื้องต้น โดยทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง และส่งเสริมแนวคิดการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ฟรี จำนวน 300 เข็ม สนับสนุนโดย BeDee by BDMS เพื่อเสริมภูมิคุ้มกันและป้องกันโรคเชิงรุก การมอบชุดตรวจ HPV จำนวน 100 ชุด เพื่อให้ประชาชนสามารถคัดกรองความเสี่ยงมะเร็งปากมดลูกได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่สร้างการเรียนรู้และการช่วยเหลือผู้อื่น เช่น การบริจาคโลหิต โดยสภากาชาดไทย ร่วมกับ InterContinental Phuket Resort เพื่อเพิ่มคลังเลือดให้เพียงพอสำหรับผู้ป่วย การสาธิตการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน โดยทีมผู้เชี่ยวชาญจากสวนน้ำอันดามันดา ภูเก็ต เพื่อให้ความรู้และทักษะในการช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉิน และแบบประเมินความเครียด โดย BeDee by BDMS เพื่อช่วยให้ผู้เข้าร่วมตระหนักและเข้าใจสภาวะทางอารมณ์และจิตใจของตนเองมากขึ้น
นอกเหนือจากมิติด้านสุขภาพแล้ว PROUD ยังตอกย้ำความมุ่งมั่นในการสร้าง สิ่งแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน ผ่านกิจกรรม “เติมสี เติมสุข” โดยการทาสีและปรับปรุงพื้นที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จำนวน 3 จุด พร้อมมอบสีและอุปกรณ์คุณภาพสูงจากบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามและปลอดภัย พื้นที่ดังกล่าวจะถูกต่อยอดเป็น Gamified Learning Playground หรือ “ถนนการเรียนรู้” ที่ใช้งานได้จริงและทนทาน เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ที่สนุกและสร้างสรรค์สำหรับเยาวชนในชุมชน
ความสำเร็จของงานครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของหลายภาคส่วน โดยมีพันธมิตรธุรกิจอย่าง LIXIL และ Habita Architects plandscape ร่วมสนับสนุนการสร้างพื้นที่สุขภาวะ ขณะเดียวกัน อบต. กมลา และ อสม. กมลา ได้ช่วยประชาสัมพันธ์สู่ชุมชน ประสานงานกับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 และอำนวยความสะดวกด้านสถานที่ ทำให้งานเป็นไปอย่างราบรื่นและใกล้ชิดกับชุมชนอย่างแท้จริง
“การสร้างพื้นที่ที่เอื้อต่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ถือเป็นพันธกิจหลักของ PROUD เราไม่ได้หยุดเพียงการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เท่านั้น แต่ยังมุ่งสร้างชุมชนที่เข้มแข็งและมีสุขภาวะที่ดี การจัดงาน Wellness District จึงเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการร่วมมือกับพันธมิตรและทุกภาคส่วน เพื่อนำความเชี่ยวชาญด้าน Wellness มาส่งต่อให้กับชุมชน และร่วมกันสร้างพื้นที่สุขภาวะที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้นจริงในจังหวัดภูเก็ต” นายพสุ กล่าว พร้อมย้ำว่า “Well Community คือหัวใจสำคัญที่พราวให้ความสำคัญมาโดยตลอด เพราะเรามองว่าความแข็งแรงของชุมชนคือรากฐานของการมีชีวิตที่ดีอย่างแท้จริง”