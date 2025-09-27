อบจ.เตรียมจัดใหญ่ “ศรัทธางามตรัง โด่งดังงานลากพระ” 8-16 ต.ค.นี้

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - อบจ.ตรังเตรียมจัดใหญ่งานประเพณีลากพระครั้งที่ 22 “ศรัทธางามตรัง โด่งดังงานลากพระ” 8-16ต.ค.นี้ เรือพระแห่ร่วมคึกคัก 80 ลำ
เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 26 กันยายน 2568 ที่วัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง นายทรงกลด สว่างวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานการแถลงข่าวงานประเพณีลากพระจังหวัดตรัง ครั้งที่ 22 ประจำปี 2568 จัดระหว่างวันที่ 8-16 ตุลาคม 2568 ณ ลานเรือพระ ทุ่งแจ้ง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยมีนายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายทวีรัตน์ เลาหทัยชนก รองนายกเทศมนตรีนครตรัง นายพงศ์พล โยธินทวี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง นายณัฏฐภักดิ์ เอียดศรี นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ ร่วมแถลงข่าว
ด้านนายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ นายกอบจ.ตรัง กล่าวว่า อบจ.ตรัง มีกำหนดดำเนินโครงการงานประเพณีลากพระจังหวัดตรัง ประจำปี 2568 ซึ่งการจัดงานประเพณีลากพระนี้ดำเนินโครงการเป็นครั้งที่ 22 แล้ว และในปีนี้เป็นปีที่ 2 ที่ประเพณีลากพระจังหวัดตรัง จะมีการประกวดเรือพระชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ โดยเป้าหมายหลักคือ การให้ความสำคัญกับศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีที่มีค่ายิ่งของคนตรัง ตลอดจนมุ่งเน้นการอนุรักษ์ และสืบทอดประเพณีอันดีงาม แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของพี่น้องชาวตรังและความศรัทธาในพระพุทธศาสนาที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดตรังให้คงอยู่สืบไปอย่างยั่งยืน ดังที่ว่า “ศรัทธางามตรัง โด่งดังงานลากพระ”
นายบุ่นเล้ง กล่าวว่า โดยในขณะนี้ มีวัด สำนักสงฆ์ ที่พักสงฆ์ในจังหวัดตรัง ส่งเรือพระเข้าร่วมงานประเพณีลากพระในปีนี้ ทั้งขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ รวมแล้วกว่า 80 ลำ ซึ่งถือเป็นจำนวนที่มากและนับเป็นงานลากพระที่ยิ่งใหญ่เป็นลำดับต้น ๆ ของประเทศ โดยภายในงานจัดให้มีกิจกรรมมากมาย อาทิ การประกวดเรือพระขนาดเล็ก และเรือพระขนาดใหญ่ ชิงถ้วยพระราชทาน การประกวดขบวนแห่เรือพระ การประกวดภาพถ่ายคอนเทนต์สังคมออนไลน์แต่งไทย ไปเรือพระ และกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมาย