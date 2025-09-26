สลด ! พบซากแม่เต่าตนุไข่เต็มท้อง ถูกคลื่นซัดเกยตื้นหาดในหาน

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - สลด! พบซากแม่เต่าตนุ “ไข่เต็มท้อง” จำนวน 82 ฟอง ถูกคลื่นซัดเกยติ้นหาดในหาน จ. ภูเก็ต คาด “ตายจากอาการป่วย” แถมพบ “ขยะพลาสติก” ในกระเพาะอาหาร
(26 ก.ย. 68) จากกรณี เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ศวอบ.) ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่เทศบาลราไวย์ และ เจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ด หาดในหาน ต. ราไวย์ อ.เมือง จ. ภูเก็ต พบซากเต่าทะเลขนาดใหญ่ ถูกคลื่นซัดมาเกยตื้นที่หาดในหาน ขอให้ตรวจสอบและนำซากไปพาพิสูจน์หาสาเหตุการตาย
ซึ่งจากการตรวจสอบ พบเป็น “ซากเต่าตนุ” เพศเมีย โตเต็มวัย ขนาดกระดองกว้าง 97 ซม. กระดองยาว 111 ซม. น้ำหนักประมาณ 130 กิโลกรัม ความสมบูรณ์ของร่างกายอยู่ในระดับสมบูรณ์มาก (BCS 4/5) สภาพซากเน่ามาก ท่อนำไข่และไข่เต่าทะลักออกมาจากร่างกาย พบรอยแผลขนาดเล็กบริเวณกระดอง ไม่พบร่องรอยการถูกพันรัด
ผลชันสูตร พบว่าในกระเพาะพักและกระเพาะหลักมีสาหร่าย เปลือกหอยขนาดเล็กและเศษโคลน รวมถึงพบขยะพลาสติกอ่อน ไนล่อนและเชือกฟาง ซึ่งไม่เป็นสาเหตุของการตาย
ภายในลำไส้ไม่พบอาหารธรรมชาติอื่นๆ แต่พบโคลนในลำไส้บางส่วน ในหลอดลมไม่พบฟองอากาศหรือสิ่งแปลกปลอม บ่งชี้ว่าไม่ได้มีการสำลักหรือจมน้ำก่อนเสียชีวิต
ในระบบสืบพันธุ์ พบไข่ประมาณ 82 ฟอง ไข่ส่วนใหญ่เป็นไข่ที่ได้รับการผสมแล้ว ซึ่งคาดว่าแม้เต่าว่ายเข้ามาใกล้ฝั่งเพื่อวางไข่ เนื่องจากช่วงนี้เป็นฤดูวางไข่ของเต่าตะนุ อวัยวะภายในอื่นๆ เน่าสลายจนไม่สามารถตรวจสอบรอยโรคได้
เบื้องต้น สันนิษฐานสาเหตุการตาย คาดว่าเกิดจากการอ่อนแอ ซึ่งอาจเกิดจากการป่วยเนื่องจากไม่พบอาหารตามธรรมชาติ