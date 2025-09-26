”บิ๊กเกรียง“ นำทัพ “คณะ สว.พบประชาชน” ลุยใต้สุดอันดามัน มุ่งพัฒนาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในทุกมิติของจังหวัดสตูล

วันที่ 25 กันยายน 2568 เวลา 13.00 น. คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ สว.พบประชาชน กลุ่มภาคใต้ (ตอนล่าง) นำโดย พลเอก เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองประวุฒิสภา คนที่หนึ่ง และคณะสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่จังหวัดสตูล ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล เพื่อเปิดเวทีรับฟังปัญหาจากพี่น้องชาวสตูล และร่วมกันหารือระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน โดยมีนางปัณณิตา สท้านไตรภพ เลขาธิการวุฒิสภา และผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล และหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ เข้าร่วมรับฟังและหารือครั้งนี้ ซึ่งประเด็นสำคัญที่ชาวสตูลต้องการให้ สว. เร่งขับเคลื่อนการพัฒนามี 3 ด้านสำคัญ อาทิ
1.ด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ ผลักดันแหล่งท่องเที่ยวชุมชนและอุทยานธรณีโลกสู่สากล เดินหน้าโครงการสะพานสตูล–ปะลิส ขยายเวลาเปิด-ปิดด่านศุลกากรวังประจัน ส่งเสริมสินค้า OTOP และสร้างแลนด์มาร์กแห่งใหม่สู่อาเซียน
2.ด้านเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อม ยกระดับเกษตรอินทรีย์ ลดคาร์บอนจากการท่องเที่ยว ส่งเสริมพลังงานสะอาดทั้งโซลาร์เซลล์และพลังน้ำ รวมถึงพัฒนาศูนย์เรียนรู้ครบวงจร
3.ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต แก้ปัญหาที่ดินทำกินและน้ำไม่เพียงพอ ผ่อนปรนการทำประมงในเขตอุทยาน และเพิ่มงบประมาณให้โรงพยาบาลประจำจังหวัด
พลเอก เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองประวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ได้เน้นย้ำว่าสมาชิกวุฒิสภาได้รับฟังปัญหาจากทุกภาคส่วนเพื่อนำไปสู่การหาแนวทางแก้ไขในพื้นที่ อาทิ การตั้งกระทู้ถาม การนำเรื่องเข้าปรึกษาหารือต่อที่ประชุม การส่งเรื่องไปยังคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้อง หรือเสนอเป็นญัตติเข้าที่ประชุมวุฒิสภา เพื่อผลักดันให้เกิดการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การแก้ไขปัญหาตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ทันเวลา และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน โดยจะเร่งขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติผ่านกลไกวุฒิสภา เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและสร้างความเจริญเติบโตให้จังหวัดสตูลอย่างยั่งยืน
ในโอกาสนี้ คณะฯ ได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสตูล เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์เกี่ยวกับภูมิหลังของเมือง วิถีชีวิต วัฒนธรรม และประเพณีของจังหวัดสตูลในอดีตอีกด้วย