หนุ่มใหญ่เมืองผู้ดีเปลื้องผ้าเต้นกลางถนน ตร. ป่าตอง ไม่ทนตามรวบทันควัน

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - หนุ่มใหญ่ชาวอังกฤษเปลื้องผ้าเต้นกลางซอยบางลา ตำรวจป่าตอง ไม่ปล่อยไว้นาน ตามรวบดำเนินคดี ทันควัน
จากกรณีวันนี้ 26 ก.ย. 68 เวลาประมาณ 00.12 น. ได้มีชายชาวต่างชาติ เปลื้องผ้าเต้นอยู่ บริเวณ Walking Street ถ.บางลา ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต โดยไม่สนใจใคร และได้มีการเผยแพร่ข่าวตามสื่อ Social Media จนกลายเป็นไวรัล
ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ป่าตอง ได้ทำการสืบสวนจนพบตัว ชายคนดังกล่าว จนทราบว่าเป็นชาวอังกฤษ อายุ 44 ปี ล่าสุดวันนี้ (26 ก.ย. 68) เวลา 17.00 น. พ.ต.อ.เฉลิมชัย เหิรสวัสดิ์ ผกก.สภ.ป่าตอง , พ.ต.ท.สมพร สุรินทร์ รอง ผกก.ป.สภ.ป่าตอง , พ.ต.ท.สุชาติ ชุมภูแสง รอง ผกก.สส.สภ.ป่าตอง , พ.ต.ต.สุภคม ชูช่วย สวป.สภ.ป่าตอง , พ.ต.ต.ศรันย์ ชัยวุฒิ สว.สส.สภ.ป่าตอง พร้อมด้วยสายตรวจบางลา , ชุดสืบสวน สภ.ป่าตอง
ได้ร่วมกันจับกุม ชายชาวอังกฤษ อายุ 44 ปี ซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่ในภาพดังกล่าว พร้อมด้วยของกลาง เห็ดขี้ควาย น้ำหนัก 0.89 กรัม โดยแจ้งข้อกว่าวหาว่า “มียาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 (เห็ดขี้ควาย) ไว้ในครอบครองเพื่อเสพ” , “เป็นบุคคลต่างด้าว (อังกฤษ) อยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยการอนุญาตสิ้นสุด (เกินกำหนด 162 วัน)”
และ แจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกรณีเปลื้องผ้าเต้นภายในซอยบางลาฯ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป