ตามรวบ 3 วัยรุ่นอันธพาลหาดใหญ่ หลังรุมกระทืบชาวบ้านเจ็บเหตุรำคาญเพราะถามทาง

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ – ชุดสืบสวน สภ.หาดใหญ่ ตามรวบ 3 วัยรุ่นแก๊งอันธพาลหาดใหญ่ ก่อเหตุรุมกระทืบชายอายุ 39 ปี จนบาดเจ็บและทรัพย์สินสูญหาย หลังรำคาญที่โบกมือถามเส้นทาง
วันนี้ (26 ก.ย.) ที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ได้เกิดเหตุกลุ่มวัยรุ่น 3 คน รุมทำร้ายผู้ชายคนหนึ่งบนถนนได้รับบาดเจ็บ และได้ขโมยกระเป๋าถือ เงินสด 1 หมื่นบาท เสื้อกางเกง หมอนพิงคอ และบัตรประชาชนไปด้วย จากนั้นกลุ่มวัยรุ่นก็วิ่งไปขึ้นรถจักรยานยนต์พากันขับออกไป หลังเกิดเหตุผู้บาดเจ็บ ทราบชื่อ นายพงศธร อายุ 39 ปี ได้เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สภ.หาดใหญ่ เหตุเกิดเมื่อวันที่ 25 ก.ย.68 ที่ผ่านมา
ล่าสุด ตำรวจชุดสืบสวน สภ.หาดใหญ่ ชุดปฏิบัติการ2นำโดย พ.ต.ต.ธีรพงศ์ วิชิต สว.สส.สภ.หาดใหญ่ และ ร.ต.อ.ฐานุพงค์ บัวชุม รอง สว.สส.สภ.หาดใหญ่ ซึ่งได้ลงพื้นที่สืบสวนแกะรอยจนรู้ตัวกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุทั้งสามคนว่าเป็นใคร จึงได้เดินทางไปยังบ้านพักของวัยรุ่นทั้ง 3 คน และเชิญตัววัยรุ่นที่ก่อเหตุทั้ง 3 คนมาสอบสวนที่ชุดสืบสวน สภ.หาดใหญ่ ประกอบด้วย นายบอส อายุ 16 ปี หัวหน้าแก๊ง, นายกาย อายุ 14 ปี และนายฟลุ๊ค อายุ 16 ปี โดยทั้ง 3 คน รับสารภาพว่าร่วมกันก่อเหตุรุมทำร้าย นายพงศธร จริง แต่ปฏิเสธว่าไม่ได้ขโมยทรัพย์สินไป แต่ช่วงที่วิ่งไล่เห็นกระเป๋าและถุงผ้าของผู้ตกอยู่บริเวณข้างถนน
นายบอส ที่เป็นหัวหน้าแก๊ง บอกว่า ไม่เคยมีเรื่องกับชายคนนี้มาก่อน ในคืนนั้นระหว่างที่ขับรถจักรยานยนต์มากับ นายกาย เพื่อจะไปซื้อของที่ร้านสะดวกสาขาท่าเคียน ระหว่างทางพบผู้ชายคนนี้กำลังเดินอยู่ริมถนน และโบกมือถามตนว่าสำนักสงฆ์หน้าควนอยู่ที่ไหน จึงตอบไปว่าให้เดินเลี้ยวซ้ายแล้วเดินตรงไปเลย และตนได้ขับรถ จยย.ออกไป แต่ชายคนนี้ตะโกนถามซ้ำจนตนเกิดความรำคาญจึงเลี้ยวรถกลับไปหา และจังหวะนั้นก็มี นายฟลุ๊ก มากับเพื่อนอีก 4 คน ขับขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมาพอดี นายฟลุ๊ก ลงจากรถชักอาวุธมีดเดินเข้าไปหาทำท่าจะจ้วงแทง ส่วนตนก็ลงจากรถวิ่งไปหาชายคนนี้แล้วได้ทำร้ายโดยการเตะและต่อย จนชายคนนี้ล้มลงก่อนพวกตนจะขับรถออกไป
ด้าน นายพงศธร ผู้เสียหาย เล่าว่า ในคืนนั้นตนแค่โบกรถเพื่อถามทางว่าสำนักสงฆ์หน้าควนไปทางไหน แล้วก็ถูกวัยรุ่นกลุ่มนี้รุมทำร้ายทันที ทั้งที่ไม่มีสาเหตุหรือโกรธเคืองอะไรกันมาก่อน ตนก็อยากจะรู้สาเหตุว่าทำไมต้องทำกันถึงขนาดนี้ และยืนยันว่าทรัพย์สินของตนได้หายไปด้วยในช่วงที่ถูกทำร้าย
และจากการตรวจสอบประวัติแก๊งอันธพาลแก๊งนี้ นายบอส หัวหน้าแก๊งเรียนหนังสือจบถึงชั้น ป.6 เคยถูกจับดำเนินคดีในข้อหาพยายามฆ่า และยังมีคดีพยายามฆ่าติดตัวอีก 1 คดี เคยก่อเหตุรุมทำร้ายวัยรุ่นในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ อีกอย่างน้อย 5 เหตุการณ์ แต่ยังไม่มีพยานหลักฐานที่ชัดเจน ซึ่งพฤติการณ์ของอันธพาลแก๊งนี้ หากพบใครโดยเฉพาะวัยรุ่นที่ไม่ชอบหน้าหรือขับรถมาคันเดียว จะขับรถตามไปหาเรื่องและรุมทั้งร้าย บางรายก็ใช้มีดฟันด้วย
โดยทางตำรวจชุดสืบสวน สภ.หาดใหญ่ ขอความร่วมมือไปยังผู้เสียหายที่เคยถูกกลุ่มวัยรุ่นรุมทำร้ายในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ และสงสัยว่าเป็นฝีมือของแก๊ง นายบอส ให้เข้ามาแจ้งความได้ที่ สภ.หาดใหญ่ เพื่อที่จะรวบรวมหลักฐานดำเนินคดี
ส่วนในคดีนี้เบื้องต้นได้แข้งข้อหาทั้ง 3 คน ข้อหาทำร้ายร้ายร่างกายและข้อหาปล้นทรัพย์ และเตรียมคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อไป