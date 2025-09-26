เปิดโรงเรียนเบาหวานคณาราม จ.ตรัง ต้นแบบวัดสร้างเสริมสุขภาวะ

ตรัง - วัดห้วยยอด จ.ตรัง เปิดโรงเรียนเบาหวานคณาราม หวังเป็นพื้นที่ต้นแบบวัดสร้างเสริมสุขภาวะและสุขภาพ 1 ใน 7 ของประเทศ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยเฉพาะโรคเบาหวาน
วัดห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ได้เปิดโรงเรียนเบาหวานคณารามขึ้น ภายใต้โครงการพัฒนารูปแบบวัดสร้างเสริมสุขภาวะและสุขภาพพระสงฆ์ โดยเป็นการบูรณาการความร่วมมือ ระหว่างบ้าน วัด และราชการ (บวร) อาทิ ผู้นำชุมชน และเครือข่ายสุขภาพในอำเภอห้วยยอด สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง และคณะสงฆ์อำเภอห้วยยอด ทั้งนี้ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) โดยเฉพาะโรคเบาหวาน ซึ่งกำลังเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญของประเทศ รวมทั้งในกลุ่มพระภิกษุ สามเณร
สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการตรวจสุขภาพ การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด การบรรยายความรู้โรคเบาหวานและแนวทางการดูแลสุขภาพตามหลัก 4 อ. ได้แก่ อารมณ์ อาหาร ออกกำลังกาย และเอาพิษออก ร่วมกับแนวคิดยา 8 ขนาน เพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ยังมีการสาธิตทำอาหารและเครื่องดื่มสุขภาพจากผักผลไม้หลากสี การนวดกัวซา และการให้ความรู้เกี่ยวกับปริมาณแคลอรี่ในอาหาร เพื่อให้พระสงฆ์และประชาชนรอบวัดนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง
พระอธิการกฎษดา ขนฺติกโร เจ้าอาวาสวัดห้วยยอด กล่าวว่า โครงการโรงเรียนเบาหวานคณาราม ถือเป็น 1 ใน 7 พื้นที่ต้นแบบของประเทศ โดยใช้หลักสูตร 12 สัปดาห์ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ทั้งในกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยเบาหวาน เพื่อควบคุมโรค ลดการพึ่งพายา และสร้างสุขภาวะที่ยั่งยืนให้แก่ชุมชน สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขและรัฐบาล ที่มุ่งสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกให้ประชาชน โดยเฉพาะผู้สูงวัย ให้สามารถดูแลตนเอง ลดภาระโรคเรื้อรัง และใช้ชีวิตบั้นปลายอย่างมีคุณภาพ พร้อมรองรับการก้าวสู่สังคมสูงวัยในอนาคต