ร้องสื่อ! สามีภรรยาสุดช้ำจ่ายเงินซ่อมรถวิ่งได้ 5 กม.ดับสนิท อู่บ่ายเบี่ยง-แจ้ง ตร.ก็ถูกปฏิเสธ

พัทลุง – สองสามีภรรยาสุดช้ำร้องสื่อ จ่ายเงิน 34,000 บาท ซ่อมหัวฉีดน้ำมันรถบรรทุก 18 ล้อ แต่รถวิ่งได้แค่ 5 กม. ดับสนิท อู่บ่ายเบี่ยงไม่รับผิดชอบ หวังพึ่งตำรวจกลับถูกปฏิเสธ ทำให้รู้สึกถูกทอดทิ้งจากกระบวนการยุติธรรม
วันนี้ (26 ก.ย.) นางศุภวรรณ มะธุรส อายุ 31 ปี และ นายสุรชัย ศรีละมุล อายุ 34 ปี สองสามีภรรยาเจ้าของรถบรรทุก 18 ล้อพ่วง เข้าร้องขอความเป็นธรรมกับผู้สื่อข่าว หลังจากนำรถบรรทุก 18 ล้อที่ใช้เป็นประจำเข้าอู่ซ่อมชื่อดังในตัวเมืองพัทลุง หลังเริ่มมีอาการเครื่องสะดุด เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 68 โดยทางอู่ประเมินราคาซ่อมระบบปั๊มหัวฉีดอยู่ที่ 34,000 บาท ก่อนที่ทั้ง 2 คน จะโอนเงินจำนวนดังกล่าวให้กับเจ้าของอู่ไป
ต่อมา เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 68 ทางอู่แจ้งว่ารถซ่อมเสร็จแล้วให้นำรถกลับไปใช้ได้เลย หลังได้เข้าไปรับรถทั้งคู่จึงขับออกจากอู่พร้อมกับช่างซ่อมคนดังกล่าว แต่เมื่อขับมาได้เพียง 5 กม. รถกลับดับสนิทกลางสี่แยก ขณะที่เจ้าของรถเองก็แทบไม่เชื่อว่าเงินที่เสียไปกับการซ่อมรถครั้งนี้ จะมีการซ่อมจริงหรือไม่ เพราะรถยังออกอาการแบบเดิม เมื่อสอบถามไปยังอู่เพื่อให้รับผิดชอบ แต่เจ้าของอู่ก็บ่ายเบี่ยงไม่ยอมรับผิด และยังมีท่าทีท้าทายว่าถ้าไม่พอใจให้ไปแจ้งความเอาเอง ยิ่งซ้ำเติมความรู้สึกเข้าไปอีก แม้จะทวงถามไปหลายรอบแต่ก็ยังไร้คำตอบ
สองสามีภรรยาหมดหนทางจึงตัดสินใจไปที่สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทลุง เพื่อขอลงบันทึกประจำวันและดำเนินการตามกฎหมายในฐานฉ้อโกง แต่กลับถูกพนักงานสอบสวน สภ.เมืองพัทลุง ปฏิเสธไม่รับแจ้ง พร้อมคำแนะนำว่าให้ไปหาทนายฟ้องร้องเอาเอง ทำให้ทั้งคู่รู้สึกเหมือนถูกทอดทิ้งจากกระบวนการยุติธรรม
ดังนั้น สองสามีภรรยาจึงเข้าร้องเรียนผ่านผู้สื่อข่าว เพื่อขอความเป็นธรรม หวังว่าเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเข้ามาช่วยเหลือ และเพื่อเตือนประชาชนไม่ให้ต้องตกเป็นเหยื่อของการบริการที่ไร้ความรับผิดชอบเช่นเดียวกัน