ศุลกากร ยึดบุหรี่ละเมิดเครื่องหมายการค้า คาสนามบินภูเก็ต มูลค่าเสียหาย 71 ล้าน

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - มาล็อตใหญ่ แต่ไม่รอด ด่านศุลกากร สนามบินภูเก็ต ยึดบุหรี่ต่างประเทศ ละเมิดเครื่องหมายการค้า มูลค่าความเสียหายกว่า 71 ล้านบาท
เรื่องนี้ถูกเปิดเผยขึ้นวันนี้ (26 ก.ย.) 68 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต ได้ดำเนินการจับกุมสินค้าผ่านแดนเป็นบุหรี่ต่างประเทศ ละเมิดเครื่องหมายการค้า จำนวน 9,568,000 มวน เมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2568 ทีืผ่าน
จากการตรวจสอบพบว่าของกลางดังกล่าว ก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจรวมมูลค่ากว่า 71,000,000 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นการกระทำที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและเป็นภัยต่อสังคม
ทั้งนี้ ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ตจะยังคงดำเนินการตามนโยบายของกรมศุลกากรอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายศุลกากรอย่างต่อเนื่อง
