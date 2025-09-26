รวบแล้ว หนุ่มรัสเซีย - หญิงไทย เซ่นคลิป ควบม้า บนท้ายรถกระบะ

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ไม่รอด ตร. คุมตัวหนุ่มรัสเซียพร้อมหญิงไทย ดำเนินคดี เซ่น คลิปเสื่อม ควบม้า บนท้ายรถยนต์กระบะ ขณะขับอยู่บนถนนบายพาสภูเก็ต หลังจับได้ที่ ตม. สุวรรณภูมิ ขณะกำลังจะหลบหนีไปต่างประเทศ ด้านญิงไทยเผยได้ค่าจ้าง1 พัน
จากกรณีมีกาคแชร์คลิปชายหญิง ลักษณะเปลือยกาย และทำท่า ควบม้า บนท้ายรถกระบะสีดำ ที่กำลังขับอยู่บนถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (บายพาส) จ. ภูเก็ต โดยไม่สนสายตาขอวประขาชน และนักท่องเที่ยว ที่ออกมาประณามถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม พร้อมเกิดกระแสเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการขั้นเด็ดขาด กับผู้ก่อเหตุทั้งหมด โดยคลิปดังกล่าวมีการเผยแพร่ไปเมื่อวันที่ 24 ก.ย. ที่ผ่านมา โดยมีรายงานว่าผู้ขายในคลิปเป็รชาวต่างขาติ ส่วนผู้หญิงเป็นคนไทย
หลังจากนั้น พ.ต.อ.ชาตรี ชูแก้ว ผู้กำกับการ สภ.เมืองภูเก็ต ได้สั่งการให้ชุดสืบสวน สภ. เมืองภูเก็ต สนธิกำลังร่วมกับ ตำรวจท่องเที่ยว ตรวจคนเข้าเมืองภูเก็ต สืบสวนเพื่อติดตามจับกุม จนทราบว่าผู้ก่อเหตุคือ Mr. Georgii อายุ 23 ปี สัญชาติรัสเซีย ซึ่งหลังจากมีคลิปเผยแพร่ออกไป ก็ได้ได้เดินทางออกภูเก็ต โดยเครื่องบิน และทีจุดหมายไปลงที่สนามบินสุวรรณภูมิ ก่อนจะต่อเครื่องไปต่างประเทศ
จึงประสาน ด่านตรวจคนเข้าเมืองสุวรรณภูมิ สกัดจับ โดย พ.ต.อ.ชย พานะกิจ ได้พบตัวชายคน ดังกล่าว ที่สนามบินสุวรรณภูมิ พร้อมควบคุมตัวมาดำเนินคดีที่ สภ.เมืองภูเก็ต ทส่วนหญิงไทยที่ร่วมก่อเหตุ เป็นหญิงอายุ 42 ปี ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวมาสอบสวนและดำเนินคดี แล้วเช่นกัน
อย่างไรก็ตามจากการสอบสวนในเบื้องต้น ชายชาวรัสเซียยอมรับว่าเป็นบุคคลในคลิปจริง แต่บอกว่าไม่ได้มีเพศสัมพันธ์ กับผู้หญิงบรท้ายรถกระบะแต่อย่างใด
ขณะที่หญิงไทยวัย 42 ปี ยอมรับสารภาพว่า เป็นบุคคลที่อยู่ในคลิแ โดยได้รับค่าจ้างจากหนุ่มรัสเซียเป็นเงิน 1,000 บาท เพื่อถ่ายทำคอนเทนต์ แต่ไม่ได้มีเพศสัมพันธ์ และเคยได้รับการว่าจ้างลักษณะเดียวกันมาแล้ว 2 ครั้งก่อนหน้านี้
หบังมีการสอบปากคำแล้วเสร็จ ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ นำโดย พ.ต.อ.ชาตรี ชูแก้ว ผู้กำกับการ สภ.เมืองภูเก็ต ได้แจ้งข้อกล่าวหากับชายรัสเซียในข้อหา กระทำอนาจารในที่สาธารณะ และ ความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ นำเข้าสื่อลามกอนาจารลงแพลตฟอร์มออนไลน์ ส่วนหญิงไทยถูกแจ้งข้อหา กระทำอนาจารในที่สาธารณะ พร้อมควบคุมตัวดำเนินคดีต่อไป
อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบพบว่า ชายรัสเซีย มีพฤติกรรมถ่ายดอนเทนต์ การมีเพษสัมพํนธ์ แปลกมาแล้วหลายครั้ง
