ยะลาจัดงาน“วันสร้างสรรค์สีมายา” ชูภูมิปัญญา “ดินมายา” ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ และชุมชนหน้าถ้ำ จัดงาน “วันสร้างสรรค์สีมายา (Simaya Creative Day)” ณ วัดคูหาภิมุข อ.เมืองยะลา จ.ยะลา เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของ "ดินมายา" ทรัพยากรท้องถิ่นที่ถูกนำมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์และยกระดับเศรษฐกิจชุมชน โดยงานนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ "การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากดินมายา เพื่อยกระดับเศรษฐกิจท่องเที่ยวโดยชุมชน และเพิ่มศักยภาพธุรกิจชุมชน (Building Community Enterprise : BCE) โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)