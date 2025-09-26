หนุ่มใหญ่พัทลุงป่วยจิตเวชคลั่งใช้ไม้ทุบแม่สลบ ญาติเผยเคยทำร้ายมาหลายครั้งแล้ว

พัทลุง - เกิดเหตุหนุ่มใหญ่พัทลุงป่วยจิตเวชกินยาไม่ต่อเนื่อง เกิดคลั่งใช้ไม้ทุบแม่สลบ ก่อนตำรวจเข้าคุมตัวส่งโรงพยาบาล เจ้าตัวอ้างที่ตีไม่ใช่แม่เป็นใครไม่รู้มาแย่งกุญแจรถ จยย. ญาติเผยป่วยทางจิตมานานกว่า 15 ปี และเคยลงมือทำร้ายหลายครั้งแล้ว
วันนี้ (25 ก.ย.) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองพัทลุง รับแจ้งเกิดเหตุลูกชายทำร้ายแม่ได้รับบาดเจ็บสาหัส เหตุเกิดหน้าบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ ม. 7 ต.ปรางหมู่ อ.เมือง จ.พัทลุง หลังรับแจ้งจึงนำกำลังรุดตรวจสอบ บริเวณที่เกิดเหตุพบผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นหญิง ทราบชื่อคือ นางกิตติมา ขุนพลาย อายุ 76 ปี เจ้าของบ้าน ถูกตีด้วยไม้ของแข็งเข้าบริเวณท้ายทอยและข้างตาขวา กองเลือดไหลนอง นอนสลบหน้าบ้าน ก่อนเจ้าหน้าที่ประสานเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยพัทลุงเร่งนำผู้ได้รับบาดเจ็บส่ง รพ.พัทลุง อย่างเร่นด่วน
ในเบื้องต้นจาการสอบสวนทราบว่า ผู้ก่อเหตุเป็นลูกชายของผู้ได้รับบาดเจ็บ ทราบชื่อ นายกิตติพงษ์ มากจันทร์ อายุ 49 ปี หลังก่อเหตุญาติได้ช่วยกันควบคุมตัวเอาไว้ ก่อนเจ้าหน้าที่จะเข้าจับกุมเพื่อนำไปรักษาตัว โดยขณะนำส่งโรงพยาบาล นายกิตติพงษ์ บอกว่า คนที่ได้รับบาดเจ็บไม่ใช่แม่ผม แกเป็นใครไม่รู้ ก่อนเกิดเหตุแกมาแย่งกุญแจรถจักรยานยนต์ผมไป จึงได้ทำร้ายดังกล่าว
ขณะที่ญาติเปิดเผยว่า นายกิตติพงษ์ ได้ป่วยทางจิตมานานกว่า 15 ปี อาการเป็น ๆ หาย ๆ เนื่องจากกินยาไม่ต่อเนื่อง เคยทำร้ายแม่มาแล้วหลายครั้งแต่ครั้งนี้หนักสุด