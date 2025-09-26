จนท.ปกครองสุไหงโก-ลก รวบ 2 ผู้ต้องหาชาวไทย-มาเลเซีย พร้อมยาบ้า 4,000 เม็ด

นราธิวาส - เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอสุไหงโก-ลกสนธิกำลังกวาดล้างยาเสพติดตามนโยบาย “No Drugs No Dealers” รวบ 2 ผู้ต้องหาพร้อมของกลางยาบ้า 4,000 เม็ด พบหนึ่งในนั้นเป็นชาวมาเลเซีย เตรียมขยายผลสู่เครือข่ายใหญ่
วันนี้ (25 ก.ย.) นายซูปียัน แดเมาะเล็ง นายอำเภอสุไหงโก-ลก สั่งการให้นายพิมล จงรักษ์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง นายจรัญ ขุนเจริญ ปลัดอำเภองานป้องกัน นำกำลังสมาชิก อส.ชุดปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอสุไหงโก-ลก (ชป.สิงห์สลาตัน) ออกปฏิบัติการเชิงรุก Re X-ray ในพื้นที่เป้าหมายตามแผนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ปฏิบัติการครั้งนี้ สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 2 รายคือ นายเอ (นามสมมุติ) อายุ 25 ปี ชาวนราธิวาส และ Mr.Ma (นามสมมุติ) อายุ 23 ปี เชื้อชาติและสัญชาติมาเลเซีย พร้อมของกลางยาบ้าจำนวน 4,000 เม็ด ซึ่งซุกซ่อนอยู่หน้าบ้านหลังหนึ่ง ถ.ประชาวิวัฒน์ ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) โดยมีไว้เพื่อจำหน่ายและเพื่อการค้า ซึ่งทำให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ต้องหาชาวมาเลเซียเป็นบุคคลต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.สุไหงโก-ลก เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป