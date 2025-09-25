คึกคัก! หาดใหญ่เริ่มแล้ว “แม็คโคร โชห่วยรวมมิตรออนทัวร์ 2025”

เปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่ “แม็คโคร โชห่วยรวมมิตรออนทัวร์ 2025” ณ แม็คโคร สาขาหาดใหญ่ จ.สงขลา บรรยากาศวันแรกเต็มไปด้วยความคึกคัก ผู้ประกอบการร้านค้าโชห่วยและประชาชนทั่วไปแห่มาร่วมงานอย่างคับคั่ง เพื่อช้อปสินค้าราคาพิเศษพร้อมโปรโมชั่นสุดคุ้มจากหลากหลายแบรนด์
โดยมีคณะผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติร่วมเปิดงาน ได้แก่ คุณพนารัตน์ ไชยแก้ว ผู้จัดการทั่วไป แม็คโคร สาขาหาดใหญ่, คุณจิราภรณ์ วงศ์สุวรรณ รองประธานการจัดงานตลาดนัดโชห่วย ครั้งที่ 16, คุณเจษฎางค์ สิงห์คุ้ม ประธานการจัดงานตลาดนัดโชห่วย ครั้งที่ 16, คุณธีรพงษ์ วสันตดิลก หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา, คุณทรงพล จังศิริวัฒนธำรง ประธานหอการค้า จังหวัดสงขลา, คุณเสนอ แช่มรัมย์ ผู้จัดการเขต 4 บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) และ คุณสิทธิกร จารัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการโลตัสไฮเปอร์มาร์เกต ภาคใต้ตอนล่าง มาร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด
ภายในงาน แม็คโครจัดเต็มโปรโมชั่นจากแบรนด์ชั้นนำ พร้อมสินค้า Own Brand ได้แก่ aro, Savepak และ Q-Select ที่ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มกำไรให้ผู้ประกอบการ อีกทั้งยังมีโซน Pop-up Store จากโชห่วยต้นแบบ มาร่วมแชร์เทคนิคการจัดร้าน ตกแต่ง และทำโปรโมชั่นจริง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้โชห่วยไทยปรับตัวสู่ยุคใหม่
โดยงานที่สาขาหาดใหญ่จะจัดต่อเนื่องจนถึงวันที่ 28 กันยายน 2568 ก่อนจะเดินสายไปปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่ที่แม็คโคร สาขาเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 23 – 26 ตุลาคม 2568 นี้ ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : Makro – แม็คโคร