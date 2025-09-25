สมาคมกีฬาปันจักสีลัตฯ แถลงข่าวจัดการแข่งขัน “SouthEast Asia Pencak Silat Championship” วันที่ 10-15 ต.ค.นี้

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย แถลงข่าวจัดการแข่งขัน SouthEast Asia Pencak Silat Championship (The 33rd PRE SEA Games 2025) ระหว่างวันที่ 10-15 ตุลาคม 2568 ณ โรงแรมหรรษา เจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
วันนี้ (25 ก.ย.) สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ได้จัดการแถลงข่าวการแข่งขัน SouthEast Asia Pencak Silat Championship (SEAPSC) หรือการแข่งขันปรีซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ปี 2025 (The 33rd PRE SEA Games 2025) ระหว่างวันที่ 10-15 ตุลาคม 2568 ณ โรงแรมหรรษา เจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมี นายสังคม เกิดก่อ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา, นายภาณุ อุทัยรัตน์ นายกสมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย, นายสมชัย จันทร์ประทีป รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษม เบ็ญจวงศ์ ผู้แทนสมาพันธ์ปันจักสีลัตนานาชาติ พร้อทด้วยผู้แทนจากทั้งภาครัฐ ภาคท้องถิ่น และนักกีฬาสมาคมกีฬา เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
ภายในงานมีการจัดการแสดงชุด “ปันจักสีลัต มรดกวัฒนธรรมกีฬาแห่งอาเซียน” เพื่อสะท้อนความงดงามของศิลปะการต่อสู้และวัฒนธรรมอาเซียน ท่ามกลางบรรยากาศการแถลงข่าวที่เป็นไปอย่างอบอุ่นและสร้างสรรค์ เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ
โดยการจัดการแข่งขัน SouthEast Asia Pencak Silat Championship (The 33rd PRE SEA Games 2025) มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเป็นเวทีเตรียมความพร้อมของนักกีฬาปันจักสีลัตในภูมิภาคอาเซียนก่อนเข้าสู่การแข่งขันซีเกมส์ 2025 ที่จะถึงนี้ ทดสอบระบบการแข่งขัน ทั้งในด้านเทคนิคและอุปกรณ์ สะะท้อนถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการยกระดับมาตรฐานการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ
อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาในฐานะ Songkhla Sports City สอดคล้องกับแนวนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) ที่จะช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศ และสร้างความร่วมมืออันดีระหว่างชาติสมาชิกอาเซียน นอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ โดยเฉพาะอำเภอหาดใหญ่ ซึ่งเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวและบริการของภาคใต้ ทำให้ธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร การท่องเที่ยว และบริการที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์โดยตรง