ไม่แผ่วอสังหาภูเก็ต! ทุนส่วนกลาง-ท้องถิ่น ยื่นขอจัดสรรต่อเนื่อง ทั้งบ้าน พลูวิลล่า กระจายทั่วเกาะ

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – ไม่แผ่ว! ธุรกิจอสังหาฯภูเก็ต นักลงทุนทั้งส่วนส่วนกลางและท้องถิ่นภูเก็ต แข่งกันผุด บ้านจัดสรร พลูวิลล่า ทั่วทั่งเกาะ คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดภูเก็ตพิจารณาเห็นชอบให้จัดสรรอีก 5 โครงการ กระจายไปตามพื้นที่ต่างๆ ทั่วเกาะภูเก็ต
เมื่อเวลา 09.00 น.วันนี้ ( 25 ก.ย.68) นายอดุลย์ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 4/2568 โดยมี นายพีรยศ ศรีสุวรรณ์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต นายชัยสิทธิ์ เนติพิทักษ์กุล อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด นายธีระพงศ์ ช่วยชู ปลัดจังหวัดภูเก็ต และคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงผู้ทรงคุณวุฒิ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมหอทะเบียนที่ดิน 25559 สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต
โดยที่ประชุมได้ติดตามและพิจารณาประเด็นสำคัญๆ หลายเรื่อง เช่น การอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน การพิจารณาเรื่องที่อยู่ระหว่างรอออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดินตามมติคณะกรรมการ การยกเลิกสัญญาค้ำประกันการจัดทำและบำรุงรักษาสาธารณูปโภค รวมถึงการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร อีกทั้งยังมีการทบทวนการดำเนินงานตามมติการประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 เกี่ยวกับการมอบอำนาจให้ฝ่ายเลขานุการเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ตเป็นผู้ดำเนินการแทนคณะกรรมการ ในการต่อสู้คดี การให้ถ้อยคำ และการชี้แจงต่อหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
สำหรับระเบียบวาระเพื่อพิจารณา ที่ประชุมได้พิจารณาคำขออนุญาตจัดสรรที่ดิน จากผู้ประกอบการเอกชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต รวม 5 โครงการ ได้แก่ โครงการ “พิรันดา (Phirunda)” ของ บริษัท พรสิน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด พื้นที่ ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต เนื้อที่ประมาณ 4 ไร่เศษ มีทั้งหมด 17 แปลง เป็นที่ดินพร้อมบ้านเดี่ยวชั้นเดียว 8 แปลง และบ้านเดี่ยวสองชั้น 9 แปลง ราคาจำหน่ายเริ่มต้นที่ 10.8 ล้านบาท
โครงการ “วีไอพี กาแล็คซี่ วิลล่า (VIP Galaxy Villa)” ของ บริษัท อุทัยคำ จำกัด ตั้งอยู่ในพื้นที่ ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต เนื้อที่ประมาณ 29 ไร่ มีทั้งหมด 114 แปลง แบ่งเป็นที่ดินเปล่า 63 แปลง จำหน่ายที่ 4.2-6.9 ล้านบาท และที่ดินพร้อมบ้านแถวสามชั้น 51 แปลง ราคาจำหน่ายอยู่ที่ 15 ล้านบาท
โครงการ “บัลโค บางเทา บีช พูลวิลล่า” ของ บริษัท บริทาเนีย เอสพีวี 6 จำกัด ตั้งอยู่ในพื้นที่ ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เนื้อที่โครงการ 9 ไร่เศษ มีทั้งหมด 35 แปลง เป็นที่ดินเปล่าทั้งหมด เนื้อที่ตั้งแต่ 59.50-134.50 ตารางวา จำหน่ายแปลงละ 10-20 ล้านบาท
โครงการ “คิวนิตี้ บาย วัลญา วิลล่า” ของ บริษัท วัลญา วิลล่า ดีเวลลอพเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ในพื้นที่ ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เนื้อที่ประมาณ 3 ไร่เศษ จำหน่ายจำนวน 11 แปลง เป็นที่ดินพร้อมบ้านเดี่ยวสามชั้น ราคาเริ่มต้นที่ 31 ล้านบาท
และโครงการ “เดอะ เทลส์ สตอรี่ วัน – บางโจ”บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ในพื้นที่ ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง เนื้อที่ประมาณ 7 ไร่เศษ จำหน่ายจำนวน 13 แปลง เป็นที่ดินพร้อมบ้านเดี่ยวชั้นเดียว (Pool Villa) ราคาเริ่มต้นที่ 44.8 ล้านบาท