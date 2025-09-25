คนร้ายกระหน่ำยิงอดีตจ่าทหารเรือเสียชีวิตบนเทือกเขาบูโด จ.นราธิวาส

นราธิวาส - คนร้ายใช้เอ็ม 16 กระหน่ำยิงอดีตจ่าทหารเรือกว่า 20 นัดเสียชีวิตบนเทือกเขาบูโด ก่อนชิงปืนไป 2 กระบอก เจ้าหน้าที่คาดเป็นฝีมือแนวร่วมผู้ก่อเหตุรุนแรง ที่เคลื่อนไหวอยู่บนเทือกเขา
วันนี้ (25 ก.ย.) เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.ดิเรก โฉมยงค์ รอง ผบก.ภ.จว.นราธิวาส พ.ต.ท.กิตติศักดิ์ แก้วมี สารวัตร สภ.ปะลุกาสาเมาะ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันเดินทางไปตรวจสอบเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามยิงนายณภัทร์ ธรพิชญพล หรือชื่อเดิม จ.อ.มะดาฮารี กามาแล อายุ 43 ปี อดีตเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยนาวิกโยธิน ค่ายจุฬาภรณ์ ปฏิบัติหน้าที่ชุดมวลชนสัมพันธ์ เสียชีวิต เมื่อเวลา 20.30 น.ของวันที่ 24 ก.ย.68 ที่ผ่านมา เหตุเกิดบนเทือกเขาบูโด ช่วงบริเวณบ้านมาแฮ ม.11 ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส
ก่อนถึงเป้าหมายเจ้าหน้าที่ต้องจอดรถบริเวณริมถนนสายหลักในหมู่บ้านแล้วเดินเท้าลัดเลาะบนถนนร่องทางเดินปูนซิเมนต์ในสวนยางพาราที่สูงชันไปมีระยะทางยาวกว่า 5 กิโลเมตร จึงถึงจุดเกิดเหตุ ซึ่งมีก้อนหินขนาดใหญ่สูงกว่าศรีษะ จำนวน 1 ก้อน ตั้งตระหง่านอยู่ริมร่องทางเดิน เจ้าหน้าที่พบปลอกกระสุนปืนสงคราม เอ็ม 16 ตกอยู่ที่พื้นเป็นวงกว้าง จำนวนกว่า 20 ปลอก นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นสกูปปี้ สีบรอนส์ ทะเบียน 1 กญ 7499 นราธิวาส ที่จอดตะแคงอยู่กับพื้น พร้อมกองเลือดจำนวนหนึ่ง เจ้าหน้าที่จึงได้เก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน
จากการสอบถาม พ.จ.อ.อายุบ กามาแล ซึ่งเป็นน้องชายที่ได้เดินทางขึ้นไปรับศพผู้เสียชีวิตในช่วงค่ำที่ผ่านมา ทราบว่า ผู้เสียชีวิตนอนจมกองเลือดในลักษณะนอนคว่ำหน้าข้างก้อนหินใหญ่ริมร่องทางเดิน มีบาดแผลถูกกระสุนปืนของคนร้ายทั่วร่าง และหลังจากส่งแพทย์โรงพยาบาลบาเจาะ ทำการชันสูตรพลิกศพแล้ว ได้เคลื่อนย้ายศพไปประกอบพิธีทางศาสนา โดยได้นำศพไปฝังศพที่กุโบร์บ้านมาแฮแล้วในช่วงคืนที่ผ่านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่อาวุธปืนพกขนาด 11 ม.ม. จำนวน 1 กระบอก และอาวุธปืนลูกซอง จำนวน 1 กระบอก รวม 2 กระบอกได้หายไป
พ.จ.อ..อายุบ น้องชายผู้เสียชีวิต ให้การว่า พี่ชายได้ลาออกจากทหารประมาณ 4 ปีที่ผ่านมา เพื่อประกอบอาชีพส่วนตัว โดยในช่วงใกล้ค่ำของคืนที่ผ่านมา พี่ชายได้ขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านตามลำพัง โดยได้พกอาวุธปืนไปได้ 2 กระบอก เพื่อเดินทางไปรดน้ำต้นทุเรียนที่ปลูกไว้บนเทือกเขาบูโด โดยได้ปลูกเพิงพักขนาดเล็กชั่วคราวไว้ในสวน และมักจะอาศัยพักแรมที่สวนเป็นประจำ ซึ่งขณะเกิดเหตุมีชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในละแวกจุดเกิดเหตุได้ยินเสียงปืนดังขึ้นจำนวนหลายนัด ต่างคิดว่าน่าจะมีเหตุร้ายจึงได้โทรศัพท์ไปหาพี่ชายแต่ไม่รับ จึงได้ร่วมกับชาวบ้านจำนวนหนึ่งเดินทางขึ้นไปดูพบพี่ชายถูกยิงเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ และได้ประสานไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปตรวจสอบดังกล่าว
ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเบื้องต้น คาดว่า น่าจะเป็นฝีมือการกระทำของสมาชิกแนวร่วมผู้ก่อเหตุรุนแรงที่เคลื่อนไหวอยู่บนเทือกเขา ที่คาดว่าผู้เสียชีวิตน่าจะเป็นสายข่าวให้เจ้าหน้าที่