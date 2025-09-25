เครียดสะสม! สาวพัทลุงวัย 16 ปีจ่อยิงตัวเองเสียชีวิตคาห้องนอน

พัทลุง - เกิดเหตุสาว 16 ปีจ่อยิงตัวเองเสียชีวิตในห้องนอน ท้องที่ ม.3 ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุ ด้านแฟนหนุ่มเผยผู้ตายเป็นคนคิดมากทำให้เกิดความเครียดสะสมจึงตัดสินใจจบชีวิตตัวเอง
วานนี้ (24 ก.ย.) พ.ต.ต.พิรุณ ถวัลย์ปัญญา สารวัตรเวร สภ.ป่าบอน จ.พัทลุง รับแจ้งจากพลเมืองดีมีเหตุสาวอายุ 16 ปี ใช้อาวุธปืนยิงตัวเองเสียชีวิต โดยเหตุเกิดในท้องที่ ม.3 ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง หลังรับแจ้งจึงเดินทางรุดสอบในที่เกิดเหตุ พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานพัทลุง แพทย์เวร รพ.ป่าบอน และอาสาสมัครกู้ภัยพัทลุง
ในที่เกิดเหตุภายในห้องนอนบ้านหลังดังกล่าว เจ้าหน้าที่พบศพ น.ส.ลูกมด อายุ 16 ปี นอนเสียชีวิต มีบาดแผลจากอาวุธปืนเข้าบริเวณปากทะลุท้ายทอย ใกล้กันเจ้าหน้าที่พบอาวุธปืนขนาด 11 มม. ตกอยู่ พร้อมปลอกกระสุน และหัวกระสุนอย่างละ 1 นัด จึงบันทึกไว้เป็นหลักฐาน ก่อนนำศพชันสูตรบาดแผลยังโรงพยาบาลป่าบอน และญาติรับศพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป
จากการสอบถามแฟนหนุ่ม น้องณัฐ อายุ 16 ปี ทราบว่าทั้ง 2 เป็นแฟนกันและเรียนหนังสือด้วยกันที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในพื้นที่ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ก่อนเกิดเหตุช่วงบ่ายตนมาหาแฟนสาว ช่วงนั้นพ่อของ น.ส.ลูกมด ไม่อยู่ ไปรับแม่ที่ รพ.พัทลุง กลับมาบ่าย 3 เมื่อพ่อแม่กลับมา ตนก็ออกจากบ้านน้องลูกมดเพื่อไปตกปลาเล่น ท้องที่ อ.ปากพะยูน เมื่อไปถึงได้ไม่นานแม่น้องลูกมดโทรมาบอกว่าน้องเสียชีวิตแล้ว จึงรีบกลับบมาที่บ้านดังกล่าว
โดยมูลเหตุในเบื้องต้นที่ทำให้น้องลูกมดแฟนสาวเสียชีวิตนั้น น้องมดชอบบ่นให้ฟังตลอดเกี่ยวกับปัญหาของตัวเอง ตนเคยบอกว่าอย่างคิดมากและอย่าวิตก สุดท้ายเมื่อ 7 วันก่อน น้องมดบ่นให้ฟังว่าพ่อแม่จะให้น้องย้ายโรงเรียน ไปเรียนในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ และเป็นโรงเรียนที่มีเด็กเก่งกว่า แต่น้องมดบอกกับตนว่าเรียนที่ไหนก็เก่งได้ แต่น้องลูกมดเกรงจะทำให้พ่อแม่เสียใจ ไม่ตามใจเขาเลยเครียด และวันนี้ช่วงพ่อแม่ไม่อยู่ น้องมดก็คงเครียดกลัวพ่อแม่เข้าใจผิดว่าผมและน้องมดอยู่ด้วย เกรงจะมีอะไรกันทั้งที่ผมมาอยู่เป็นเพื่อนเฉย ๆ ไม่ได้ทำอะไรเกินเลย น้องอาจจะกังวลกลัวพ่อแม่จะเสียใจ จึงอาจทำให้เกิดเป็นความเครียดสะสม ก่อนตัดสินใจจบชีวิตตัวเอง
สำหรับอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุนั้น เบื้องต้นเป็นอาวุธปืนของผู้เป็นพ่อที่เป็นตำรวจ โดยปกติพ่อชอบพาน้องมดไปซ้อมยิงปืนบ่อยครั้ง จนเกิดความชำนาญในการใช้อาวุธปืน ก่อนพ่อตัดสินใจซื้อไว้ให้เมื่อไม่นานที่ผ่านมา