รวบหนุ่มรัสเซีย ถือวีซ่าท่องเที่ยว แอบมาเปิดธุรกิจปล่อยเช่ารถแย่งอาชีพคนไทย พร้อมของกลางรถจักรยานยนต์ 10 คัน

สุราษฎร์ธานี - ตำรวจท่องเที่ยวเกาะพะงัน เดินหน้าปราบปราม ชาวต่างชาติเปิดธุรกิจแย่งอาชีพคนไทย รวบหนุ่มรัสเซีย ถือวีซ่าท่องเที่ยว แอบลักลอบเปิดธุรกิจให้เช่ารมอเตอร์ไซค์เถื่อน เปิดมา 6 เดิอน มีรายได้สูงถึง 150,000 บาทต่อเดือน ยึดของกลาง รถจักรยานยนต์ 10 คัน
พ.ต.ท.วินิจ บุญชิต สว.ทท.5 กก.2 บก.ทท.3 พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวเกาะพะงัน ประสาน ตร.สภ.เกาะพะงัน ตม.เกาะพะงัน ได้ร่วมจับกุม นายทิโมเฟย คาเรียจิน Mr. Timofei Kariagin อายุ 30 ปี สัญชาติรัสเซีย ภายในซอยไม่มีชื่อตรงข้ามร้าน Deli Devi หมู่ 5 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี ยึดของกลางรถจักรยานยนต์ 10 คัน พร้อมควบคุมตัวและของกลางไปทำการตรวจสอบที่ หน่วยบริการ ตำรวจท่องเที่ยวเกาะพะงัน
จากการสอบปากคำ นายทิโมเฟย คาเรียจิน ให้การยอมรับสารภาพว่า ได้ลักลอบทำธุรกิจให้เช่ารถจักรยานยนต์ โดยได้ทำการโฆษณาผ่านแอปพลิเคชัน WhatsApp และนำรถจักรยานยนต์ไปจอดตามจุดต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติได้ดูรถ โดยตนได้ทำธุรกิจมาแล้วประมาณ 6 เดือน นอกจากนี้ยังมีรถดัดแปลงให้มี 4 ล้อ เพื่อให้ลูกค้าชาวอิสราเอลซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงขับขี่ได้ง่ายขึ้น ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้ากลุ่มหลัก โดยตนมีรายได้สูงถึง 150,000 บาทต่อเดือน
ทางเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้ แจ้งข้อกล่าวหา "เป็นบุคคลต่างด้าวประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต (รถเช่า)" และ "เป็นบุคคลต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน"
จากการถามหญิงสาวชาวต่างชาติที่เป็นลูกค้า ให้ข้อมูลว่าได้ติดต่อเช่ารถผ่านแอปพลิเคชัน WhatsApp โดยเพื่อนชาวอิสราเอลแนะนำมา และมีการตกลงราคาค่าเช่าวันละ 400 บาท หรือ เดือนละ 8,000 บาท ซึ่งนายทิโมเฟยฯ จะไม่เก็บเงินมัดจำหรือหนังสือเดินทาง และใช้วิธีนำรถไปจอดไว้ตามจุดต่างๆ พร้อมส่งพิกัดให้ลูกค้าเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
พ.ต.ท.วินิจ บุญชิต สว.ทท.5 กก.2 บก.ทท.3 กล่าวว่า การจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับการร้องเรียนจากพลเมืองดีว่า มีชายชาวต่างชาติลักลอบเปิดธุรกิจให้เช่ารถจักรยานยนต์ผิดกฎหมาย เจ้าหน้าที่จึงนำกำลังเข้าตรวจสอบในพื้นที่ดังกล่าว พบชายลักษณะคล้ายชาวรัสเซียกำลังสอนหญิงสาวชาวต่างชาติขับขี่รถจักรยานยนต์ เมื่อตรวจสอบเอกสารพบว่าชายคนดังกล่าว คือ นายทิโมเฟย คาเรียจิน ถือวีซ่านักท่องเที่ยว แต่แอบมาลักลอบประกอบอาชีพที่ปล่อยเช่ารถจักรยานยนต์ แย่งอาชีพคนไทย ซึ่งทางผู้บังคับบัญชาได้สั่งกำชับเป็นนโยบายให้ปราบปรามและกวดขันอย่างต่อเนื่อง กับกลุ่มชาวต่างชาติที่แฝงตัวมาทำงานโดยผิดกฎหมาย