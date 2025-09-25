ม.อ. จัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องใน “วันมหิดล” และกิจกรรม “วันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” ประจำปี 2568

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้ง 5 วิทยาเขต จัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องใน “วันมหิดล” เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ และจัดกิจกรรม “วันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” ประจำปี 2568 เพื่อประโยชน์ของสังคม ชุมชน ปลูกฝังจิตวิญญาณของการเห็นประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนตน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้ง 5 วิทยาเขต จัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องใน “วันมหิดล” เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ และจัดกิจกรรม “วันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” ประจำปี 2568 เพื่อประโยชน์ของสังคม ชุมชน ปลูกฝังจิตวิญญาณของการเห็นประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยมีผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา หน่วยงานส่วนราชการ หน่วยงานภาคเอกชน ทั้งภายในและภายนอก เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกันทั้ง 5 วิทยาเขต
วิทยาเขตหาดใหญ่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี นำกล่าวสดุดีและวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ ลานพระบิดา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จากนั้นแต่ละหน่วยงานได้ร่วมวางพวงมาลาและถวายความเคารพตามลำดับ
ขณะที่ กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้จัดโครงการวันมหิดลและวันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง (Our Soul is for Benefit of Mankind) ประจำปีการศึกษา 2568 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด โดยจัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์ ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารกีฬาและนันทนาการ ศูนย์กีฬาและสุขภาพ วิทยาเขตหาดใหญ่ พร้อมกับกิจกรรมรับบริจาคโลหิต และกิจกรรม CPR ณ อาคารร่มศรีตรัง จัดบรรยายพิเศษหัวข้อ “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” โดยวิทยากรรับเชิญพิเศษ ร้อยโทชัยณรงค์ ณ สุวรรณ นายทหารกิจการพลเรือน กรมทหารราบที่ 152 เพื่อเป็นการให้บุคลากรและนักศึกษาทุกคนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เทิดทูนและภาคภูมิใจ และปิดท้ายโดยการมอบโล่พร้อมเงินรางวัลแก่ แพทย์ผู้อุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่น จำนวน 1 รางวัล บุคคลผู้อุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่น จำนวน 1 รางวัล บุคคลากรผู้อุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่น ประจำปี 2567 จำนวน 3 รางวัล และบุคคลากรผู้อุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่น ประจำปี 2568 จำนวน 5 รางวัล
วิทยาเขตปัตตานี จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายแด่ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี ทั้งกิจกรรมทำบุญตักบาตร พร้อมถวายภัตตาหารเช้าพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป บำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน (บังสุกุล) และจัดให้มีพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพวงมาลา ณ บริเวณหน้าพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก โดยมี นายสนั่น สนธิเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ประธานในพิธีจุดธูปเทียนถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ และกล่าวคำสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ และมี ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.อัตชัย เอื้ออนันตสันต์ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี อ่านมหิตลาธิเบศรสดุดี จากนั้นแต่ละหน่วยงานได้ร่วมวางพวงมาลาและถวายความเคารพตามลำดับ ทั้งนี้ สามารถร่วมบริจาคเงินสมทบทุนกองทุนพิเศษ 100 ปี สมเด็จพระบรมราชชนก เพื่อนำรายได้สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยสามารถโอนเงินเข้าบัญชี “กองทุนพิเศษสมเด็จพระบรมราชชนก” ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขที่บัญชี 565-440902-0
วิทยาเขตภูเก็ต จัดพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2568 ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต นำจุดธูปเทียนที่เครื่องทองน้อย ณ พระราชานุสาวรีย์ฯ โดยประธานในพิธี ได้ถวายพวงมาลาและกล่าวคำถวายราชสดุดี พร้อมมอบรางวัลและเกียรติบัตร “โครงการถือประโยชน์ เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมทำความดีเพื่อเพื่อนมนุษย์ เนื่องในวันมหิดลและวันประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ประจำปี 2568 โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ณ ลานชั้น 1 อาคารศูนย์การเรียนรู้ จากนั้นได้จัดพิธีวางพวงมาลา โดยมี นายวิทศักดิ์ จำเริญนุสิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธานในพิธี นำจุดเครื่องทองน้อยและวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พร้อมกล่าวคำสดุดี และมี รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ศักดิ์ เหล่าดี รักษาการแทนคณบดีคณะนวัตกรรมการเกษตร ประมง และอาหาร ร่วมในพิธี จากนั้นหน่วยงานต่างๆ ได้วางพวงมาลาตามลำดับ ปิดท้ายด้วยพิธีมอบรางวัล “บุคลากรผู้ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี นอกจากนี้ยังมีจัดกิจกรรม “Let Me Hold Your Hand” พี่พาน้องโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ ศึกษาเรียนรู้ที่พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาพุนพิน, กิจกรรมบริจาคโลหิต, จัดนิทรรศการพระราชประวัติฯ และผลงานกิจกรรมเด่น, กิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ ถนนเส้นหลักจากลานศรีวิชัยไปยังหอประชุมฯ, กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ โรงอาหารอาคารตัวยู และกิจกรรมปรับปรุงพื้นที่อาคารและฐานการเรียนรู้ ณ โรงเรียนวัดกลางใหม่ (มิตรภาพ 24)
วิทยาเขตตรัง จัดพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2568 ณ ลานพระราานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ มณีมัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ จากนั้นได้มีพิธีมอบโล่เกียรติยศให้กับศิษย์เก่าดีเด่นปีที่ 6 พิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา โดยทุน รองศาสตราจารย์มนัส ชัยสวัสดิ์ และศิษย์เก่า ม.อ.ตรัง และพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา ทุนซากาต จากชมรมศิษย์เก่ามุสลิม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยกำหนดให้วันที่ 24 กันยายนของทุกปี เป็น “วันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของ สมเด็จพระบรมราชชนก ที่ว่า “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” โดยนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์ของสังคม ชุมชน เป็นการปลูกฝังจิตวิญญาณของการเห็นประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนตน