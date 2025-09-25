xs
xsm
sm
md
lg

ม.อ. จัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องใน “วันมหิดล” และกิจกรรม “วันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” ประจำปี 2568

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้ง 5 วิทยาเขต จัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องใน “วันมหิดล” เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ และจัดกิจกรรม “วันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” ประจำปี 2568 เพื่อประโยชน์ของสังคม ชุมชน ปลูกฝังจิตวิญญาณของการเห็นประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนตน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้ง 5 วิทยาเขต จัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องใน “วันมหิดล” เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ และจัดกิจกรรม “วันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” ประจำปี 2568 เพื่อประโยชน์ของสังคม ชุมชน ปลูกฝังจิตวิญญาณของการเห็นประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยมีผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา หน่วยงานส่วนราชการ หน่วยงานภาคเอกชน ทั้งภายในและภายนอก เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกันทั้ง 5 วิทยาเขต
วิทยาเขตหาดใหญ่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี นำกล่าวสดุดีและวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ ลานพระบิดา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จากนั้นแต่ละหน่วยงานได้ร่วมวางพวงมาลาและถวายความเคารพตามลำดับ


ขณะที่ กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้จัดโครงการวันมหิดลและวันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง (Our Soul is for Benefit of Mankind) ประจำปีการศึกษา 2568 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด โดยจัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์ ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารกีฬาและนันทนาการ ศูนย์กีฬาและสุขภาพ วิทยาเขตหาดใหญ่ พร้อมกับกิจกรรมรับบริจาคโลหิต และกิจกรรม CPR ณ อาคารร่มศรีตรัง จัดบรรยายพิเศษหัวข้อ “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” โดยวิทยากรรับเชิญพิเศษ ร้อยโทชัยณรงค์ ณ สุวรรณ นายทหารกิจการพลเรือน กรมทหารราบที่ 152 เพื่อเป็นการให้บุคลากรและนักศึกษาทุกคนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เทิดทูนและภาคภูมิใจ และปิดท้ายโดยการมอบโล่พร้อมเงินรางวัลแก่ แพทย์ผู้อุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่น จำนวน 1 รางวัล บุคคลผู้อุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่น จำนวน 1 รางวัล บุคคลากรผู้อุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่น ประจำปี 2567 จำนวน 3 รางวัล และบุคคลากรผู้อุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่น ประจำปี 2568 จำนวน 5 รางวัล

วิทยาเขตปัตตานี จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายแด่ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี ทั้งกิจกรรมทำบุญตักบาตร พร้อมถวายภัตตาหารเช้าพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป บำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน (บังสุกุล) และจัดให้มีพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพวงมาลา ณ บริเวณหน้าพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก โดยมี นายสนั่น สนธิเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ประธานในพิธีจุดธูปเทียนถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ และกล่าวคำสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ และมี ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.อัตชัย เอื้ออนันตสันต์ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี อ่านมหิตลาธิเบศรสดุดี จากนั้นแต่ละหน่วยงานได้ร่วมวางพวงมาลาและถวายความเคารพตามลำดับ ทั้งนี้ สามารถร่วมบริจาคเงินสมทบทุนกองทุนพิเศษ 100 ปี สมเด็จพระบรมราชชนก เพื่อนำรายได้สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยสามารถโอนเงินเข้าบัญชี “กองทุนพิเศษสมเด็จพระบรมราชชนก” ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขที่บัญชี 565-440902-0


วิทยาเขตภูเก็ต จัดพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2568 ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต นำจุดธูปเทียนที่เครื่องทองน้อย ณ พระราชานุสาวรีย์ฯ โดยประธานในพิธี ได้ถวายพวงมาลาและกล่าวคำถวายราชสดุดี พร้อมมอบรางวัลและเกียรติบัตร “โครงการถือประโยชน์ เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมทำความดีเพื่อเพื่อนมนุษย์ เนื่องในวันมหิดลและวันประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ประจำปี 2568 โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ณ ลานชั้น 1 อาคารศูนย์การเรียนรู้ จากนั้นได้จัดพิธีวางพวงมาลา โดยมี นายวิทศักดิ์ จำเริญนุสิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธานในพิธี นำจุดเครื่องทองน้อยและวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พร้อมกล่าวคำสดุดี และมี รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ศักดิ์ เหล่าดี รักษาการแทนคณบดีคณะนวัตกรรมการเกษตร ประมง และอาหาร ร่วมในพิธี จากนั้นหน่วยงานต่างๆ ได้วางพวงมาลาตามลำดับ ปิดท้ายด้วยพิธีมอบรางวัล “บุคลากรผู้ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี นอกจากนี้ยังมีจัดกิจกรรม “Let Me Hold Your Hand” พี่พาน้องโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ ศึกษาเรียนรู้ที่พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาพุนพิน, กิจกรรมบริจาคโลหิต, จัดนิทรรศการพระราชประวัติฯ และผลงานกิจกรรมเด่น, กิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ ถนนเส้นหลักจากลานศรีวิชัยไปยังหอประชุมฯ, กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ โรงอาหารอาคารตัวยู และกิจกรรมปรับปรุงพื้นที่อาคารและฐานการเรียนรู้ ณ โรงเรียนวัดกลางใหม่ (มิตรภาพ 24)


วิทยาเขตตรัง จัดพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2568 ณ ลานพระราานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ มณีมัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ จากนั้นได้มีพิธีมอบโล่เกียรติยศให้กับศิษย์เก่าดีเด่นปีที่ 6 พิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา โดยทุน รองศาสตราจารย์มนัส ชัยสวัสดิ์ และศิษย์เก่า ม.อ.ตรัง และพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา ทุนซากาต จากชมรมศิษย์เก่ามุสลิม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยกำหนดให้วันที่ 24 กันยายนของทุกปี เป็น “วันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของ สมเด็จพระบรมราชชนก ที่ว่า “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” โดยนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์ของสังคม ชุมชน เป็นการปลูกฝังจิตวิญญาณของการเห็นประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนตน



ม.อ. จัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องใน “วันมหิดล” และกิจกรรม “วันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” ประจำปี 2568
ม.อ. จัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องใน “วันมหิดล” และกิจกรรม “วันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” ประจำปี 2568
ม.อ. จัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องใน “วันมหิดล” และกิจกรรม “วันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” ประจำปี 2568
ม.อ. จัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องใน “วันมหิดล” และกิจกรรม “วันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” ประจำปี 2568
ม.อ. จัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องใน “วันมหิดล” และกิจกรรม “วันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” ประจำปี 2568
กำลังโหลดความคิดเห็น