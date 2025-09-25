ศอ.บต.เปิดพื้นที่เยาวชนสร้างสรรค์คลิป “ไม่เอาน้ำกระท่อม” สร้างความตระหนักรู้

ศอ.บต. เปิดพื้นที่แก่เยาวชนแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ผ่านคลิปวิดีโอและคัดเลือกผลงานที่โดดเด่นรณรงค์สร้างการตระหนักรู้ในการใช้พืชกระท่อมในทางที่ผิด
วานนี้ (24 ก.ย.) ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นายนันทพงศ์ สุวรรณรัตน์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดโครงการเยาวชนสื่อสร้างสรรค์ “คลิปนี้...ไม่เอาน้ำกระท่อม” โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์การสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ดี นายกสโมสรโรตารี่ยะลา ประธานคณะทำงาน SBN อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คณะครูอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน
สำหรับโครงการเยาวชนสื่อสร้างสรรค์ “คลิปนี้...ไม่เอาน้ำกระท่อม” เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่าง ศอ.บต.และเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคม เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ผ่านคลิปวิดีโอ สร้างความตระหนักรู้ในประเด็นทางสังคม พัฒนาทักษะการสื่อสารดิจิทัล สร้างเครือข่ายเยาวชนผู้สื่อสารเพื่อสังคม และคัดเลือกผลงานที่โดดเด่นเพื่อนำไปใช้เป็นสื่อรณรงค์สร้างการตระหนักรู้ในการใช้พืชกระท่อมในทางที่ผิด
กิจกรรมในวันนี้แบ่งออกเป็น 2 ช่วงหลัก คือ การให้ความรู้ในหัวข้อ “อนาคตสดใส เยาวชนไทยไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด (พืชกระท่อม)” โดย ดร.นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. และช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมเวิร์กช็อปและลงมือปฏิบัติจริง โดยวิทยากรคุณไวยกรณ์ แก้วศรี ผู้เชี่ยวชาญด้าน Creative Branding และคุณทิษณุ ชุมประยูร TikToker ช่อง "ฮาโรยยย" ที่มีผู้ติดตามกว่า 6.25 แสนคน ที่จะมาสอนการเล่าเรื่องด้วยคลิปสั้น (Storytelling) สอนวิธีคิดคอนเทนต์ให้น่าสนใจ และการถ่ายทำตัดต่อเบื้องต้นด้วยมือถือ การสื่อสารประเด็นสังคมให้เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ ในรูปแบบการทำกิจกรรมกลุ่มเพื่อสร้างแนวคิดคลิป จากโจทย์ "คลิปนี้...ไม่เอาน้ำกระท่อม" อีกทั้งเปิดโอกาสให้นำเสนอผลงาน พร้อมรับคำแนะนำจากวิทยากรเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาฝีมือต่อไป
พร้อมกันนี้ยังได้มีการจัดประกวดทำคลิปวิดิโอสั้น ความยาวไม่เกิน 2 นาที หัวข้อ "พลังเล็ก ที่เปลี่ยนโลกได้" และ "วัยรุ่นยุคใหม่ไม่เอาน้ำกระท่อม"ชิงเงินรางวัลกว่า 45,000 บาท ซึ่งจะมีการประกาศผลและมอบรางวัลในวันที่ 30 กันยายนนี้