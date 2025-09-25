“เจ้านาย” ยกความสนุกจัดเต็มทั้งช้อปและคอนเสิร์ตใน “โชห่วยรวมมิตรออนทัวร์ 2025”

เตรียมพบกับงาน “แม็คโคร โชห่วยรวมมิตรออนทัวร์ 2025” ในวันที่ 25 – 28 กันยายน 2568 ณ แม็คโคร สาขาหาดใหญ่ มหกรรมสุดยิ่งใหญ่สำหรับร้านค้าปลีก โชห่วย และ SME “ซีพี แอ็กซ์ตร้า” ผู้ดำเนินธุรกิจ “แม็คโคร-โลตัส” จัดใหญ่ จัดเต็ม ภายในงานอัดแน่นด้วยสินค้าแบรนด์ดัง พร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษเพื่อเพิ่มกำไรให้ร้านค้า กิจกรรมเสริมความรู้ การจัดร้านและเทคนิคขายดีจากตัวจริงวงการค้าปลีก สัมมนาเพิ่มพลังความรู้
นอกจากนี้ภายในงานยังได้พบกับความบันเทิงจากมินิคอนเสิร์ตศิลปินดัง อาทิ “เจ้านาย จินเจษฎ์” วันที่ 25 กันยายน เวลา 16.30 – 17.30 น. และ “Peter German” วันที่ 27 กันยายน เวลา 17.00 – 18.00 น. เข้าชมฟรี! ห้ามพลาด! งานใหญ่แห่งปีของโชห่วยภาคใต้ ที่แม็คโครจัดเต็มเพื่อผู้ประกอบการตัวจริง
“แม็คโคร โชห่วยออนทัวร์รวมมิตร 2025” ครั้งที่ 16 ส่งต่อความสนุกไปทุกภูมิภาค ครั้งต่อไปที่ ปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่ที่ แม็คโคร สาขาเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 23 - 26 ตุลาคม นี้ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : Makro - แม็คโคร