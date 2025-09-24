ยาบ้า 4.6 ล้านเม็ด! ตชด.42 รวบได้ทั้งคันใส่รถบรรทุกหัวลากมาจากภาคกลางมุ่งหน้า จ.พัทลุง

นครศรีธรรมราช - ตชด.42 ติดตามจับกุมยาบ้าล็อตใหญ่กว่า 4.6 ล้านเม็ด หลังสืบทราบมีรถบรรทุกขนมาจากภาคกลาง ส่งชุดแรก 6 แสนเม็ดที่ อ.ทุ่งใหญ่ ก่อนจะมุ่งหน้าส่งที่เหลือที่ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง รับสารภาพได้ค่าจ้างครั้งแรก 1.5 แสนบาท รอบนี้ล็อตใหญ่ได้ 2-3 แสนบาท
วันนี้ (24ก.ย.) เมื่อช่วงกลางดึก ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 42 ค่ายศรีนครินทรา ได้ตรวจค้นรถบรรทุกเทรลเลอร์ 18 ล้อ หัวลาก ทะเบียน 72-4110 พระนครศรีอยุธยา พบยาบ้าจำนวนมากประมาณจากบรรจุราว 4 ล้านเม็ด
ก่อนหน้าจากการเข้าจับกุมรถเทรลเลอร์คันนี้ ตำรวจชุดเดียวกันได้จับกุมนายนายสมศักดิ์ พุทธโชติ อายุ 35 ปี ชาว ต.วังหิน อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช นายเมษา บุญเรือง อายุ 33 ปี ชาว ต.ทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และนายสุชน ศรีสุวรรณ อายุ 33 ปี ชาว ต.สะกอม อ.จะนะ จ.สงขลา พร้อมยาบ้า 6 แสนเม็ด ที่ถนนสาย 41 ใกล้เคียงแยกหนองดี ในเขตอำเภอทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช โดยนายสมศักดิ์ได้รับยาบ้ามาจากรถยนต์บรรทุกเทรลเลอร์คันดังกล่าว
หลังจากได้ส่งยาบ้าให้ผู้ต้องหาทั้ง 3 คนแล้วได้ขับต่อมุ่งหน้าไปยัง อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช โดยจากการสืบสวนพบว่า รถคันนี้บรรทุกยาบ้ามาหลายล้านเม็ด ตำรวจได้ติดตามไปจนพบจอดอยู่ริมถนนจึงเข้าทำการจับกุมคุมตัวผู้ขับขี่และโดยสารทั้งสองราย พบยาบ้าอีก 4 ล้านเม็ด
พ.ต.อ. พิมณรัตน์ ธรรมาธิปติ์ ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 42 ค่ายศรีนครินทรา อำเภอทุ่งสง นครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า สายสืบของตำรวจตระเวนชายแดนแจ้งว่าการขนส่งลำเลียงยาบ้ามาจากพื้นที่ภาคกลาง มาส่งให้กลุ่มผู้ค้าในพื้นที่จังหวัดพัทลุง จึงได้ส่งกำลังเข้าติดตามย้อนไปตามเส้นทางสาย 41 จนกระทั่งพบรถยนต์บรรทุกคันนี้ ที่ อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี ก่อนสะกดรายตามมาจนเข้าสู่พื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช มาส่งล็อตแรกจำนวน 6 แสนเม็ด จับกุมผู้รอรับได้ จากนั้นได้ติดตามไปจนจับกุมได้ทั้งหมด
ผู้ขับขี่เทรลเลอร์คือ นายกฤตพัส บุญศิริ อายุ 35 ปี ชาว ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง หลังจากคุมตัวมาสอบสวนยอมรับกับเจ้าหน้าที่ว่า ได้รับจ้างลักลอบขนยาบ้ามาจาก จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อมาส่งให้ชายไม่ทราบชื่อที่จะมารอรับยาเสพติดล็อตนี้ในพื้นที่ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง และตนได้ทำมาแล้วสองครั้ง ครั้งที่หนึ่งได้รับค่าจ้าง 150,000 บาท และนี้เป็นครั้งที่สอง ซึ่งเป็นยาล็อตใหญ่ โดยค่าจ้างอยู่ที่ 200,000-300,000 บาท จนถูกจับกุมได้