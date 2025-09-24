“สส.เดี่ยว” ลูกชายนายก อบจ.พัทลุงยันไม่ทิ้ง “รวมไทยสร้างชาติ” ยังเชื่อมั่นในความสามารถหัวหน้าพรรค

พัทลุง - การเมืองสนามเลือกตั้ง สส.เริ่มขยับ ลือสะพัดย้ายกันทุกเขต สอง สส.ปชป. เขต 1 “สุพัชรี ธรรมเพชร” กระแสข่าวมาแรงจะย้ายไปกล้าธรรม อีกคน เขต 3 “ร่มธรรม ขำนุรักษ์” ลือจะย้ายไปภูมิใจไทย ส่วนเขต 2 “สส.เดี่ยว” ลูกชายนายก อบจ.พัทลุง ยันไม่ทิ้งพรรครวมไทยสร้างชาติไปไหน
วันนี้ (24 ก.ย.) บรรยากาศทางการเมืองใน จ.พัทลุง โดยเฉพาะในสนามการเลือกตั้ง สส. ภายหลังจากที่นายอนุทิน ชาญวีระกุล นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ยืนยันจะยุบสภาภายใน 4 เดือน เริ่มมีกระแสข่าวการเปิดตัวผู้สมัครใหม่และย้ายพรรคการเมืองกันบ้างแล้ว เช่น ในพื้นที่ เขต 1 มีข่าวลือว่า นางสุพัชรี ธรรมเพชร สส.พัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ จะย้ายไปอยู่พรรคกล้าธรรม แต่ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการ และเขต 3 นายร่มธรรม ขำนุรักษ์ สส.พัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ ก็มีข่าวลือว่า จะไปอยู่พรรคภูมิใจไทย แต่ก็ยังไม่ประกาศตัวออกมาอย่างเด่นชัด
ส่วนเขต 2 นายนิติศักดิ์ ธรรมเพชร สส.พัทลุง พรรครวมไทยสร้างชาติ ลูกชายนายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร นายก อบจ.พัทลุง และยังเป็นรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ วันนี้ได้ออกมายืนยันว่า ตนเองยังคงอยู่ร่วมกับพรรครวมไทยสร้างชาติ ไม่ขอย้ายไปซบกับพรรคการเมืองใด ต้องมองว่า การเมืองช่วงนี้กระแสไหลออกจากพรรคมีเยอะ ซึ่งตนมองว่าพรรครวมไทยสร้างชาติ ภายใต้การนำของนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรค ต้องปล่อยให้เลือดที่เสียออกไป แล้วจะเหลืออยู่ สส.ที่มีคุณภาพ
“ผมขอยืนยันว่ายังอยู่ ท่ามกลางกระแสไหลออกของ สส. ยังเหลือเวลาอีก 4 เดือน ความแน่นอนคือความไม่นอน พรรครวมไทยสร้างชาติอาจจะมีเลือดเสียลาออกไป แต่เลือดที่เข้ามาใหม่จะมีคุณภาพที่ดีกว่า ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับประชาชน ที่ให้โอกาส วันนี้ผมยังเชื่อมั่นในความสามารถของหัวหน้าพรรค” นายนิติศักดิ์ กล่าว