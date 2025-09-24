ชายชราป่วนเมือง! จุดไฟเผาป้ายที่ว่าการอำเภอนาทวี ก่อนขับรถไปมอบตัวกับตำรวจ

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ – ชายชราป่วนเมืองจุดไฟเผาป้ายที่ว่าการอำเภอนาทวี ก่อนขับรถไปมอบตัวกับตำรวจ พบอาการไม่ค่อยปกติ และเมื่อสัปดาห์ก่อนไปยืนถือป้ายขับไล่ข้าราชการเลว พร้อมใบปลิวขู่เผาสถานที่ราชการใน อ.นาทวี มาแล้ว
วันนี้ (24 ก.ย.) เกิดเหตุชายสูงอายุคนหนึ่งได้ขับรถจักรยานยนต์มาจอดที่หน้าป้ายที่ว่าการอำเภอนาทวี จ.สงขลา และลงจากรถนำทางมะพร้าวไปสุมกองไว้ก่อนจะจุดไฟเผาป้ายที่ว่าการอำเภอนาทวี พร้อมโยนลูกปะทัดเข้าไป ทำให้เกิดไฟลุกไหม้และเสียงประทัดดังขึ้นมา กลุ่มควันฟุ้งไปทั่วจุดเกิดเหตุ จากนั้นก็ขับรถจักรยานยนต์ไปมอบตัวที่ สภ.นาทวี โดยมีภาพกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์ขณะลงมือก่อเหตุเอาไว้
โดยชายคนนี้ชื่อว่า ลุงเนือง อายุประมาณ 70 ปี แต่อาการไม่ค่อยปกติ โดยทุกวันแกจะมาอยู่ที่หน้าอำเภอนาทวี และเมื่อเช้านี้ก็เข้าไปภายในที่ว่าการอำเภอนาทวีเพื่อขอพบนายอำเภอแต่ว่าไม่ได้พบ พอตกบ่ายแกก็มาจุดไฟเผาป้ายที่ว่าการอำเภอนาทวี
และช่วงสัปดาห์ก่อน แกก็เคยถือป้ายแสดงจุดยืนที่ สภ.นาทวี มาแล้ว โดยเรียกร้องให้หยุดทำลายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ข้าราชการเลวจงออกไปจากจังหวัดนาทวี ประชาชนชายแดนใต้ไม่ต้อนรับ พร้อมแจกกับใบปลิวจะเผาสถานที่ราชการทั้งหมดในนาทวี
ส่วนทางด้านคดีนั้น ตำรวจอยู่ระหว่างสอบปากคำแต่ว่า ลุงเนือง ก็พูดไปเรื่อย บอกว่าต้องการจะติดคุกพร้อมอดีตนายกทักษิณ แต่ว่าพนักงานสอบสวนยังไม่ได้แจ้งข้อหาใด ๆ เพราะหากจะดำเนินคดีก็ต้องให้ทางอำเภอนาทวีมาแจ้งความเอาผิดอีกที