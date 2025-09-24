กงสุลจีนใหญ่จีนประจำสงขลา มอบเรือพร้อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ให้มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำสงขลา มอบเรือพร้อมเครื่องยนต์ และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อช่วยการบรรเทาสาธารณภัย มูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท ให้กับมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
เมื่อเวลา 11.30 น.วันนี้ (24 ก.ย.68) ที่ มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต นายวัง จื้อ เจียน กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดสงขลาได้มอบเรือพร้อมเครื่องยนต์ และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อการบรรเทาสาธารณภัย มูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท ให้กับมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต โดยมี นายเล็ก ตันติวงศ์ไพศาล ประธานมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วย คณะกรรมการมูลนิธิ และมีนายไพโรจน์ ศรีละมุล นายอำเภอเมืองภูเก็ต นายศุภโชค ละอองเพชร นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ผู้แทนจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต และสื่อมวลชน เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน เพื่อใช้ในการบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนที่ประสพภัยต่างๆ
นายเล็ก ตันติวงศ์ไพศาล ประธานมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต กล่าวว่า สิ่งที่ได้รับมอบในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินงานด้านการบรรเทาสาธารณภัยของมูลนิธิฯ ทั้งในภารกิจค้นหา กู้ภัย และช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ซึ่งมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตจะนำไปใช้เพื่อประโยชน์ของสังคมอย่างเต็มที่
การสนับสนุนดังกล่าวสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันดีและน้ำใจไมตรีจากสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อพี่น้องชาวภูเก็ตและประเทศไทย ซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพในการทำงานด้านการกู้ชีพ กู้ภัย และบรรเทาสาธารณภัยของมูลนิธิฯ ให้มีความพร้อมมากยิ่งขึ้น