ชลประทานเตรียมแผนรับมืออุทกภัยใน จ.นราธิวาสหลังคาดว่าปลายปีจะมีฝนตกเพิ่มขึ้น 70-80 %

นราธิวาส - สำนักงานชลประทานที่ 17 เตรียมความพร้อม จ.นราธิวาสรับสถานการณ์อุทกภัย ช่วงฤดูฝนปี 68 หลังมีการคาดการณ์ว่า ต.ค.-ธ.ค. จ.นราธิวาสจะมีปริมาณฝนมากขึ้น 70-80 %
นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 17 กล่าวถึงข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาที่คาดการณ์ว่าตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงธันวาคมปี 2568 นี้ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จะมีปริมาณฝนเพิ่มมากขึ้น ราว 70–80 เปอร์เซ็นต์ ส่งผลให้ในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยนั้น ล่าสุด สำนักงานชลประทานที่ 17 ได้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ช่วงฤดูฝน เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และระบายลงสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็ว
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 17 กล่าวถึงแผนงานที่วางไว้ทั้งหมด 8 ขั้นตอน คือ 1.การวางเเผนกำหนดพื้นที่เสี่ยงเกิดอุทกภัย/พื้นที่เฝ้าระวัง แบ่งออกเป็น 5 จุด ได้แก่ พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำบางนราในเขต อ.ระแงะ อ.เจาะไอร้อง อ.ยี่งอ อ.เมือง และ อ.ตากใบ, พื้นที่ลุ่มต่ำริมเเม่น้ำโก-ลก ในเขต อ.เเว้ง และ อ.สุไหงโก-ลก, พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำสายบุรีในเขต อ.ศรีสาคร และ อ.รือเสาะ, พื้นที่ลุ่มต่ำริมคลองยะกังในเขต ต.ตันหยงมัส และ อ.ระแงะ, พื้นที่ลุ่มต่ำในเขตชุมชนต่างๆทั้ง 13 อำเภอ เพื่อการวางกำลังคนและการจัดสรรเครื่องมือให้เหมาะสมเพียงพอ
2.ทบทวน ปรับปรุง เกณฑ์บริหารจัดการน้ำในแหล่งน้ำ อาคารควบคุมบังคับน้ำอย่างบูรณาการในระบบลุ่มน้ำ และกลุ่มลุ่มน้ำ โดยมีการเฝ้าระวังระดับน้ำผ่านการใช้ระบบโทรมาตร 3. เตรียมความพร้อมเครื่องจักร เครื่องมือ อาคารชลศาสตร์ โทรมาตร และบุคลากรประจำพื้นที่เสี่ยง 4. มีการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำอย่างเป็นระบบ โดยได้กำจัดวัชพืชไปแล้ว 22 แห่ง 1,605 ไร่ ขุดลอกแหล่งน้ำแล้ว 29 แห่ง 5.กำหนดการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ ตั้งศูนย์ส่วนหน้าก่อนเกิดภัย และฟื้นฟูสภาพให้กลับเข้าสู่สภาพปกติ
6.เร่งพัฒนาและเก็บกักน้ำในแหล่งน้ำทุกประเภทช่วงปลายฤดูฝน โดยมีการติดตามผ่านศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) คาดการณ์การบริหารน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กเป็นประจำทุกสัปดาห์ พร้อมวางแผนการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการกักเก็บน้ำในอ่างเก็บน้ำให้มากที่สุด เพื่อการใช้ในฤดูแล้ง 7. สร้างการรับรู้ความเสี่ยง และสร้างความเข้มเเข็งเครือข่าย ในการติดตามการเฝ้าระวัง รับมือภัยด้านน้ำในทุกช่องทาง และ 8.ติดตามและประเมินผล เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงานชลประทานที่ 17 เป็นส่วนงานหลักที่ดูแลบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ผ่านโครงการชลประทานนราธิวาส โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก โดยจะมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ ควบคู่กับการใช้เครื่องจักรเครื่องมือที่มีความพร้อมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ สำนักงานชลประทานที่ 17 จะยังคงเดินหน้าวางระบบงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยปลายปีนี้ ช่วยลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุด