ผู้ว่าฯ สตูลลงพื้นที่แก้ปัญหา “บ้านนาแคไร้ไฟฟ้า” ยืนยันมีงบพร้อมติดตั้งทันที

สตูล – ผู้ว่าฯ สตูลลงพื้นที่เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมแก้ปัญหา “13 ครัวเรือนบ้านนาแคไร้ไฟฟ้า” สั่งหน่วยงานเร่งเคลียร์ข้อกฎหมาย ยืนยันมีงบพร้อมติดตั้งทันทีเมื่อได้รับอนุญาตเรื่องพื้นที่
วันนี้ (24 ก.ย.) ปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน บ้านนาแค หมู่ 5 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล ที่ใช้ชีวิตโดยไม่มีไฟฟ้ามานานเกือบ 5 ปี เริ่มมีความคืบหน้าแล้ว หลัง นายศักระ กปิลกาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ลงพื้นที่และเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเร่งด่วน เพื่อหาทางออกช่วยเหลือครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบกว่า 13 หลังคาเรือน
โดยทาง ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ได้สั่งการให้นายอำเภอเมืองสตูล ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) สาขาสตูล, ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 24 (ตำมะลัง) ลงพื้นที่ตรวจสอบและรับฟังปัญหาโดยตรง พร้อมยืนยันว่าหากได้รับอนุญาตเรื่องพื้นที่เมื่อไร จังหวัดและการไฟฟ้าพร้อมติดตั้งระบบทันทีเพราะมีงบประมาณรองรับแล้ว เราจะเร่งรัดเรื่องนี้อย่างเร็วที่สุด เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เหมือนคนอื่น
ปัญหาของบ้านนาแคครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนปัญหาพื้นที่อยู่อาศัยในเขตป่าชายเลนที่ยังติดขัดข้อกฎหมาย แม้ประชาชนจะได้รับอนุญาตให้ปลูกสร้างและอาศัยแล้ว แต่การจัดสาธารณูปโภคกลับยังไม่สมบูรณ์ ส่งผลให้วิถีชีวิตของชาวบ้านได้รับผลกระทบอย่างหนัก การติดตามความคืบหน้าของเรื่องนี้จึงเป็นที่จับตามอง ทั้งในเชิงสิทธิขั้นพื้นฐานด้านพลังงาน และการแก้ปัญหาเชิงระบบของภาครัฐ เพื่อไม่ให้ประชาชนต้องตกอยู่ในความมืดอีกต่อไป