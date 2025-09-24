เสียหายหนัก! หาดทรายแก้ว ภูเก็ต ถูกกระแสคลื่นถล่มอย่างต่อเนื่อง ชายหาดหาย ต้นสนขนาดใหญ่ล้ม

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – เสียหายหนักมาก หาดทรายแก้ว จ.ภูเก็ต ถูกกระแสคลื่ดซัดกัดเซาะชายหาด ทำชายหาดหาย ต้นสนขนาดใหญ่ล้ม กัดเซาะเกือบจะถึงถนนแล้ว แม้จะปักเสาทำแนวกันคลื่นแล้วก็เอาไม่อยู่
เสียหายหนักหาดทรายแก้ว ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ถูกกระแสคลื่นถล่มอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงมรสุมนี้ ทำให้ต้นสนขนาดใหญ่ และต้นไม้บริเวณชายหาดถูกคลื่นซัดเข้าใส่จนล้มไปแล้วจำนวนมาก รวมทั้งชายหาดที่ถูกกัดเซาะอย่างหนัก ทำให้พื้นที่ชายหาดหายไปมากเช่นกัน โดยขณะนี้เหลือพื้นที่ชายหาดไม่มากก็จะถูกกัดเซาะมาถึงถนนบริเวณหน้าชายหาด ซึ่งที่ใช้เป็นเส้นทางขาออกจากจังหวัดภูเก็ตแล้ว
โดยเมื่อเช้าวันนี้ (24 ก.ย.) สภาพคลื่นในทะเล บริเวณหาดทรายแก้ว ยังคงมีความรุนแรง ซัดเข้าใส่ชายหาดอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะมีรั้วดักทรายชลอความแรงของคลื่น แต่คลื่นยังซัดเข้ามาบริเวณชายหาดอย่างหนัก
แม้ว่าก่อนหน้าที่จะมีการนำเสาไม้มาทำแนวกันคลื่นแล้วก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถที่จะต้านความแรงของคลื่นได้ ทำให้เสาไม้ที่นำมาปักกันคลื่นล้นถูกคลื่นซัดได้รับความเสียหายไปเช่นกัน