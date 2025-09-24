กปภ. ศึกษาความเหมาะสมโครงการผลิตและส่งน้ำประปาจากเขื่อนเชี่ยวหลาน สู่ ภูเก็ต–พังงา–กระบี่ รองรับการลงทุนและท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – การประปาส่วนภูมิภาคศึกษาความเหมาะสมโครงการผลิตและส่งน้ำประปาจากเขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี มาสู่ ภูเก็ต - พังงา และกระบี่ เพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้น รองรับการลงทุนและการท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาภูเก็ต พร้อมด้วย บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) เข้าพบนายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เพื่อหารือการศึกษาทบทวนความเหมาะสมโครงการผลิตและส่งน้ำประปาจากเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปยังจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ โดยมีเป้าหมายเพื่อรองรับการขยายตัวด้านการลงทุนและการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน
ทั้งนี้ กปภ. ได้ทบทวนผลการศึกษาเดิมเมื่อปี 2567 โดยพิจารณาปรับแผนการพัฒนาประปาและแผนการใช้น้ำที่มีมูลค่าการลงทุนสูง เพื่อช่วยลดภาระงบประมาณภาครัฐ พร้อมเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมผ่านแนวทางการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (PPP) ซึ่งจะนำผลการศึกษาไปเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนต่อไป
สำหรับแหล่งน้ำดิบที่จะนำมาใช้ผลิตน้ำประปาคือ คลองพุมดวง โดยจะก่อสร้างฝายเพื่อยกระดับน้ำเข้าสระสำรอง และจัดตั้งสถานีสูบน้ำเพื่อเข้าสู่ระบบผลิตน้ำประปา ก่อนส่งผ่านท่อจากโรงผลิตน้ำประปา ตำบลต้นยวน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี มายังจังหวัดภูเก็ต ผ่านเส้นทางหลวงในพื้นที่จังหวัดกระบี่และพังงา รวมระยะทางท่อส่งน้ำ 300 กิโลเมตร
น้ำประปาที่ผลิตได้จะถูกแจกจ่ายให้กับ กปภ. 6 สาขา ได้แก่ สาขาบ้านตาขุน สาขาพังงา สาขาท้ายเหมือง สาขาอ่าวลึก สาขากระบี่ และสาขาภูเก็ต เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านน้ำอุปโภคบริโภคในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของประเทศ
ด้าน นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เน้นย้ำว่า โครงการดังกล่าวมีความสำคัญต่อการพัฒนาพื้นที่ แต่ยังมีรายละเอียดที่ต้องพิจารณาให้รอบด้าน จึงขอให้การประปาส่วนภูมิภาคและบริษัทที่ปรึกษาเร่งศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม โดยให้ครอบคลุมทั้งด้านผลกระทบ สิ่งแวดล้อม และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ก่อนดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป