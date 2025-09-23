มนร. รวมพลังบุคลากร นักศึกษาร่วมเคารพธงชาติพร้อมกัน เนื่องในวันพระราชทานธงชาติ ประจำปี 2568 แสดงออกถึงความรักชาติ พร้อมส่งกำลังใจถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ชายแดนไทย–กัมพูชา
วันนี้ ( 23 กันยายน 2568 ) เมื่อเวลา 08.00 น. ที่บริเวณสนามกีฬามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (หน้าเสาธง) ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์จัดกิจกรรม “เคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย” เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2568 เพื่อเชิดชูเกียรติธงไตรรงค์ สัญลักษณ์แห่งความเป็นไทย และปลูกฝังจิตสำนึกด้านความรักชาติ ความสามัคคี และความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย
ในพิธีมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก หลาคีย์ นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธีนำกล่าวคำปฏิญาณตนแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ พร้อมทั้งนำขับร้องเพลงชาติไทย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา สะแลแม อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนนักศึกษาจากทุกคณะเข้าร่วมในพิธี โดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมเกียรติ และเต็มไปด้วยความรู้สึกภาคภูมิใจของชาวมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ได้ร่วมกันธำรงไว้ซึ่งค่านิยมความเป็นไทย พร้อมยืนยันเจตนารมณ์ในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และร่วมกันปลูกฝังความรักชาติให้แก่เยาวชนอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อร่วมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย และเป็นการเชิญชวนให้ทุกคนร่วมกันรักษาไว้ซึ่งสัญลักษณ์แห่งความเป็นเอกราชและความสามัคคี และที่สำคัญการร่วมร้องเพลงชาติพร้อมกันครั้งนี้เพื่อร่วมส่งต่อกำลังใจไปยังเจ้าหน้าที่ทหารทุกนายที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ปกป้องชายแดนไทย–กัมพูชา โดยหนึ่งในเจ้าหน้าที่แนวชายแดนนั้นมีศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ร่วมปกป้องชายแดนด้วย ซึ่งสร้างความภาคภูมิใจแก่มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เป็นอย่างยิ่ง