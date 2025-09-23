ชาวบ้านผวา จระเข้ โผล่ในสวนปาล์ม เผยหลุดจากฟาร์ม

กระบี่ - ชาวบ้านผวา จระเข้ โผล่ร่องน้ำในสวนปาล์ม จ.กระบี่ เบื้องต้นพบหลุดจากฟาร์ม สุดท้ายจับได้แล้ว ด้านประมงจังหวัดกำชับเจ้าของฟาร์มทำบ่อให้แน่นหนา ป้องกันเกิดเหตุซ้ำ
วันนี้ ( 23 ก.ย.68) นายเจริญชัย ศรีสุวรรณ ประมงจังหวัดกระบี่ เปิดเผยถึง กรณีที่ได้มีชาวบ้านพบจระเข้ โผล่ในสวนปาล์มพื้นที่ อ.เขาพนม ห่างจากถนนใหญ่ และโรงพยาบาลเพียงประมาณ 1 กม. ว่า เหตุการณ์ดังกล่าวทางเจ้าบ้านได้แจ้งมายังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลังพบจระเข้โผล่ในสวนปาล์ม ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ต่างผวา และ กังวลเรื่องความปลอดภัย จึงได้เข้าไปตรวจสอบ
จากการตรวจสอบ พบว่า จระเข้ตัวดังกล่าวเป็นจระเข้เลี้ยง ที่หลุดออกจากฟาร์มในพื้นที่เขาพนม ซึ่งหลังจากนี้จะได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและกำชับให้เจ้าของฟาร์ม ทำบ่อให้แน่นหนา เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ประมงอำเภอเขาพนม เจ้าหน้าที่กู้ภัย เข้าตรวจสอบและจับย้ายจระเข้ออกจากพื้นที่แล้ว