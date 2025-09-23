ชนกันระนาว 15 คันในอุโมงค์ดาราสมุทร จ.ภูเก็ต มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 ราย

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - รถชนกันระนาว 15 คัน ในอุโมงค์ดาราสมุทร จ.ภูเก็ต มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 ราย สอบสวนเบื้องต้น เกิดจาก รถพ่วงสิบแปดล้อบรรทุกเสาเข็มเบรคแตก ไม่สามารถหยุดรถได้
เมื่อช่วงเที่ยงวันนี้ ( 23 ก.ย.) เกิดอุบัติเหตุรถชนกันภายในอุโมงค์ หรือทางลอดแยกดาราสมุทร ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จำนวนหลายคัน และมีผู้ได้รับบาดเจ็บในที่เกิดเหตุ ภายหลังเกิดเหตุ พ.ต.อ.สมศักดิ์ ทองเกลี้ยง ผกก.สภงวิชิต พร้อมด้วย พ.ต.ท.วุฒิวัฒน์ เลี้ยงบุญจินดา รอง ผกก.ป.สภ.วิชิต นำกำลังเจ้าหน้าที่จราจร สภ.วิชิตรุดไปตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุอยู่ภายในอุโมงค์ทางลอด ดังกล่าว การจราจรติดขัดไม่สามารถผ่านอุโมงค์ได้ทั้ง 2 เลน จึงได้สั่งปิดการจราจรภายในอุโมงค์ทั้งขาเข้าและขาออก จากการตรวจสอบในเบื้องต้นพบว่ามีรถได้รับความเสียหายจำนวน 15 คัน มีผู้บาดเจ็บเบื้องต้น 1 ราย มีอาการแน่นหน้าอกนำส่ง รพ.วชิระภูเก็ตเรียบร้อย ไม่มีผู้เสียชีวิต
อย่างไรก็ตามสำหรับอุบัติเหตุในครั้งนี้ ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.วิชิต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้เวลาเอบ 3 ชั่วโมงในการเคลียร์พื้นที่ และเปิดให้รถสามารถใช้เส้นทางดังกล่าวในการสัญจรได้ตามปกติ
ส่วนสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ จากการสอบสวนในเบื้องต้น คาดว่า เกิดจากรถสิบแปดล้อบรรทุกเสาเข็มจาก จ.ระนอง มุ่งหน้าจะไปส่งเสาเข็มที่หาดในหาน ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุ รถเกิดเบรคแตก คนขับพยายามจะใช้แบริเออร์คอนกรีตและผนังภายในอุโมงค์หยุดรถ แต่ด้วยความลาดชันของทางลงอุโมงค์ ทำให้รถมีความเร็วส่งผลให้รถพุ่งชนรถที่ขับอยู่ด้านหน้าภายในอุโมงค์ และ รถที่ขับสวนมาอีกเลนได้รับความเสียหายดังกล่าว
อย่างไรก็ดีเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้ควบคุมตัวคนขับรถสิบแปดล้อบรรทุกเสาเข็มมาสอบสวนข้อเท็จจริงก่อนแจ้งข้อหาตามกฎหมายต่อไป