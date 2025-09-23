ชวนชม ช้อป ชิม กับมหกรรม “งาน OTOP ทั่วไทย ร่วมใจสู่เสน่ห์สงขลา” วันที่ 29 ก.ย. – 8 ต.ค.2568

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา ชวนคุณมาชม ช้อป ชิม กับมหกรรม “งาน OTOP ทั่วไทย ร่วมใจสู่เสน่ห์สงขลา” ระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 8 ตุลาคม 2568 ณ ห้อง Convention Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา งานเดียวมีครบทั้งของกินของใช้ สุดยอดสินค้า ระดับ 3 ถึง 5 ดาว กว่า 250 ร้านค้า มาไว้ที่นี่
โดยภายในงานพบกับไฮไลท์ ช็อปสินค้า OTOP ทั่วไทย นานาชนิดทั้งอาหาร ขนม เครื่องดื่ม เสื้อผ้า เครื่องประดับ ของใช้ สปา นวดแผนไทย สมุนไพรเพื่อสุขภาพ และชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และชวนชิม อิ่มอร่อยกับ OTOP ชวนหรอยกับต้นตำหรับจากทุกภาคทั่วไทย พร้อมได้เพลิดเพลินไปกับการแสดงศิลปวัฒนธรรม อีกทั้งยิ่งช็อป ยิ่งลุ้นโชค จับแจกวันสุดท้ายเครื่องใช้ไฟฟ้า รวม 10 รางวัล และรางวัลใหญ่ ทองคำหนัก 50 สตางค์ 1 รางวัล และกิจกรรมช้อปสนุกกับสินค้าพิเศษนาทีทองทุกวัน
พิเศษพบกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินต่าง ๆ ในวันที่ 3 – 6 ต.ค. 2568 เวลา 16.00 น. ประกอบด้วย
วันที่ 3 ต.ค. 68 สนุกสุดฟินกับ “มินิคอนเสิร์ต บุ๋ม ปาจรีย์”
วันที่ 4 ต.ค. 68 เพลิดเพลินไปกับ “มินิคอนเสิร์ต บิว กัลยาณี”
วันที่ 5 ต.ค. 68 จัดเต็มความสนุกกับ “มินิคอนเสิร์ต หญิงลี ศรีจุมพล”
วันที่ 6 ต.ค. 68 กิจกรรมการขับร้องเพลงสุนทราภรณ์ โดย ชมรมรักสุนทราภรณ์สงขลาและวงประสานเสียง TSC สงขลา