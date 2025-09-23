ม.อ. ปัตตานี คว้า TOP 10 ด้านการลดก๊าซเรือนกระจก

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บดินทร์ แวลาเตะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นผู้แทนเข้ารับมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ ให้แก่มหาวิทยาลัยที่มีผลงานโดดเด่นในโครงการ “ECOLIFE in U” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และบริษัท คิดคิด จำกัด เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมาย ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ณ อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2568 ที่ผ่านมา
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็น 1 ใน 6 มหาวิทยาลัย จาก 70 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ที่ร่วมกิจกรรม “ECOLIFE in U” มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน และได้รับโล่รางวัล TOP 10 สถาบันที่สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้สูงสุด โดย Action ความยั่งยืน: 1,731 Act ลด CO₂ ได้: 1,316.22 CO₂e