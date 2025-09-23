สะเทือนใจ! พลเมืองดีพบทารกแรกเกิดถูกแม่ใจร้ายทิ้งข้างรั้วบ้านที่ปัตตานี

ปัตตานี – พลเมืองดีพบทารกแรกเกิดถูกแม่ใจร้ายทิ้งข้างรั้วบ้านภายในซอย 12 ถ.เจริญประดิษฐ์ อ.เมือง จ.ปัตตานี ก่อนแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เข้าตรวจสอบและช่วยเหลือ
วันนี้ (23 ก.ย.) ร.ต.อ.เจฟฟรีย์ ไศลมานกุล ผกก.สภ.เมืองปัตตานี ได้รับแจ้งจากประชาชนว่าพบทารกแรกเกิดถูกทิ้งไว้บริเวณริมรั้วบ้าน ภายในซอย 12 ถ.เจริญประดิษฐ์ อ.เมือง จ.ปัตตานี หลังรับแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อมหน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี รุดเข้าตรวจสอบทันที
ที่เกิดเหตุพบเป็นทารกเพศหญิง อายุประมาณ 1 วัน น้ำหนักราว 2 กก. ถูกนำใส่ถุงกระดาษและห่อด้วยผ้าโสร่งเก่า ๆ วางอยู่บนพื้นดินริมรั้วบ้านหลังหนึ่ง เด็กยังคงมีสายสะดือหลงเหลืออยู่ สภาพร่างกายอ่อนแรง โชคดีที่มีพลเมืองดีออกมาทิ้งขยะในช่วงเช้า และบังเอิญพบเข้าก่อนจะเกิดเหตุไม่คาดฝัน จึงรีบอุ้มเด็กเข้าบ้านและแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือ
โดยหน่วยกู้ชีพได้ให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ก่อนรีบนำทารกส่งโรงพยาบาลปัตตานี แพทย์ตรวจร่างกายอย่างละเอียดและยืนยันว่าเด็กปลอดภัย ขณะนี้อยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด
นายประทีป เอื้อนมงคล ผู้พบเหตุการณ์ เปิดเผยว่า ขณะที่ตนกำลังนำขยะออกไปทิ้งตามปกติทุกเช้า ได้สังเกตเห็นถุงกระดาษวางอยู่บริเวณรั้วหน้าบ้าน ตอนแรกก็แปลกใจและสงสัยว่าคืออะไร จึงเดินเข้าไปดูใกล้ ๆ ปรากฏว่าภายในถุงมีทารกแรกเกิดนอนอยู่ เด็กไม่ได้ส่งเสียงร้องแต่มีการขยับตัว ตนรู้สึกตกใจมากเพราะไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อน จากนั้นจึงรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เข้ามาตรวจสอบทันที
อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบพื้นที่โดยรอบ รวมถึงเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดในซอยและพื้นที่ใกล้เคียง โดยเฉพาะหอพักนักศึกษาที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อหาตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมาย นอกจากนี้หากไม่พบว่าใครเป็นผู้ปกครองเด็ก พลเมืองดีที่พบเห็นจะดำเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายเพื่อรับเด็กมาเลี้ยงดู
สำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความสะเทือนใจแก่ชาวบ้านในละแวกนั้น ต่างวิพากษ์วิจารณ์ถึงพฤติกรรมที่ไร้มนุษยธรรมของผู้เป็นแม่ที่ทอดทิ้งลูกน้อยโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัย พร้อมเรียกร้องให้ผู้เกี่ยวข้องออกมาแสดงความรับผิดชอบ ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นหรือมีข้อมูลเบาะแสเพิ่มเติม สามารถแจ้งได้ที่ สภ.เมืองปัตตานี เพื่อช่วยติดตามตัวผู้กระทำผิดมารับโทษตามกระบวนการยุติธรรม