ไม่น่าเชื่อ! ชาวบ้านนาแค จ.สตูล ไร้ไฟฟ้าใช้ต้องทนอาศัยอยู่ในความมืดนานกว่า 5 ปี

สตูล - ชาวบ้านนาแค จ.สตูล ร้องสื่อหลังต้องอยู่อาศัยในความมืดโดยไร้ไฟฟ้าใช้งานมานานกว่า 5 ปี วอนผู้ว่าฯ สตูล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมเร่งหาทางออกให้ชุมชน
วันนี้ (23 ก.ย.) ท่ามกลางยุคสมัยที่เทคโนโลยีก้าวหน้าไปไกล แทบไม่น่าเชื่อว่ายังมีชุมชนในประเทศไทยที่ต้องอยู่อย่างไร้ไฟฟ้ามาอย่างยาวนานกว่า 5 ปีเต็ม ไม่มีแม้แต่แสงสว่างจากหลอดไฟ ใช้ชีวิตด้วยความหวังที่เลือนราง สถานการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านนาแค หมู่ที่ 5 เทศบาลตำบลคลองขุด อ.เมือง จ.สตูล ชาวบ้านกว่า 13 ครัวเรือนยังคงต้องอาศัยอยู่โดยไม่มีไฟฟ้าใช้ ทั้งที่ทางราชการเคยมาปักเสาไฟฟ้าเรียงรายไว้ตลอดแนวทางจากถนนใหญ่เข้าสู่พื้นที่หมู่บ้าน ระยะทางเกือบ 1 กม. แต่เป็นเพียงเสาที่ดูได้อย่างเดียวเพราะไม่มีการเดินสายหรือจ่ายกระแสไฟแม้แต่น้อย
ที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือ บางจุดพบว่าเสาไฟถูกปักกลางพื้นที่ชุ่มน้ำในป่าชายเลน ซึ่งเสี่ยงต่อความเสียหายและไม่สามารถใช้งานได้จริง
ด้าน ชาวบ้านที่เดือดร้อนร้องผ่านสื่อบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า ชาวบ้านต้องพ่วงไฟฟ้าจากบ้านเรือนฝั่งตรงข้ามคลอง โดยลากสายไฟข้ามน้ำมาใช้อย่างไม่มั่นคงและเสี่ยงอันตราย โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ไฟตกหรือไฟดับบ่อยครั้ง บางคืนต้องใช้เทียนไขเป็นแสงสว่างเพียงหนึ่งเดียว ที่ผ่านมา ชาวบ้านได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหลายครั้ง ได้รับคำตอบจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูลเพียงว่า “สามารถติดตั้งไฟได้ แต่ต้องรอขั้นตอนดำเนินการ” ซึ่งผ่านมาแล้วหลายปี แต่ก็ไม่มีความคืบหน้าใด ๆ
จากการตรวจสอบเบื้องต้น ชาวบ้านทั้ง 13 หลังได้รับสิทธิ์อยู่อาศัยอย่างถูกต้องตามหนังสืออนุญาตจาก นายเอกชัย เถรว่อง ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 24 (ตำมะลัง สตูล) ที่อนุญาตให้เข้าร่วมโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ชาวบ้านยังค้างคาใจคือ เมื่อได้รับสิทธิ์อยู่อาศัยตามกฎหมายแล้ว เหตุใดจึงยังไม่ได้รับสิทธิ์ขั้นพื้นฐานในการเข้าถึงไฟฟ้า ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีวิต
ชาวบ้านจึงอยากวอนขอให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมเร่งหาทางออกให้กับชุมชนเล็ก ๆ แห่งนี้ เพื่อให้ได้มีแสงสว่างส่องถึงเสียที หลังต้องทนอยู่ในความมืดมานานกว่า 5 ปี