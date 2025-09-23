คืบหน้า! จนท.ลงเก็บหลักฐานเหตุคนร้ายบุกยิง สมาชิก อบต.กรงปินังดับ

ยะลา - คืบหน้าเหตุคนร้ายก่อเหตุบุกยิง สมาชิก อบต.กรงปินัง เสียชีวิต หลังกลับจากร่วมงานเมาลิดที่มัสยิดในพื้นที่ จนท.เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุไม่พบแม้ปลอกกระสุนปืน
วันนี้ (23 ก.ย.) ความคืบหน้าจากกรณีคนร้ายไม่ทราบชื่อและจำนวน ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาด ดักยิง นายอิสมาแอ กาแจ ซึ่งเป็นสมาชิก อบต.กรงปินัง ขณะกลับจากงานเมาลิดที่มัสยิดในหมู่บ้าน เสียชีวิตที่บ้านพักในพื้นที่ ม.8 ต.กรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ยะลา โกยเหตุเกิดเมื่อวันที่ 22 ก.ย.2568
ล่าสุด เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงฯ ตำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครองอำเภอกรงปินัง ได้สนธิกำลังเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุ โดยจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณหลังบ้าน ซึ่งเป็นโรงจอดรถยนต์ติดกับสวนยางพาราและคอกวัว เพื่อเก็บพยานหลักฐานเพิ่มเติม ซึ่งในเบื้องต้นไม่พบปลอกกระสุนอาวุธที่คนร้ายใช้ก่อเหตุ แต่สันนิษฐานจากการตรงจสอบสภาพศพของผู้เสียชีวิต ถูกยิงด้วยอาวุธปืนอย่างน้อย 2 กระบอก ทั้งอาวุธปืนลูกซอง และอาวุธอีกชนิดซึ่งยังไม่สามารถระบุได้ เนื่องจากพบร่องรอยของกระสุนปืนตามร่างกายจำนวนหลายจุด ทั้งที่ศีรษะ ลำตัว และแขน
จากการสอบถาม นายอาดือนัน ฮามิดง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 ต.ลือมุ อ.กรงปินัง ได้ให้ข้อมูลว่า เหตุการณ์ลอบยิงที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ เมื่อเวลาประมาณ 21.22 น. ตนได้ยินเสียงปืนดังขึ้น 4-5 นัด จึงได้โทรศัพท์สอบถามผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่เข้าเวรในคืนนั้น เมื่อผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านพยายามโทรศัพท์หาผู้ตาย ซึ่งเคยเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านด้วยกัน แต่ก็ไม่มีผู้รับสาย
จากนั้นไม่นานภรรยาของผู้ตายได้โทรศัพท์มาหาตนแจ้งว่าสามีถูกยิง ตนจึงรีบประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและโทรแจ้งนายอำเภอเพื่อดำเนินการทันที เมื่อเดินทางถึงจุดเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้กั้นพื้นที่ไว้เรียบร้อยแล้ว และในเวลาต่อมา นายอำเภอพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้เดินทางมายังที่เกิดเหตุ
นายอาดือนัน ยังกล่าวว่า ผู้เสียชีวิตเป็นคนอัธยาศัยดี ไม่เคยมีเรื่องขัดแย้งกับคนในหมู่บ้าน และมักจะช่วยเหลือชุมชนอยู่เสมอ ผู้เสียชีวิตเคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมานานกว่า 15 ปี ก่อนที่จะได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ซึ่งในคืนเกิดเหตุ ผู้ตายเพิ่งเดินทางกลับจากงานเมาลิดที่มัสยิดบ้านลือมุ โดย อบต. จัดขึ้น และยังได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดของเยาวชนในตำบลเมื่อไม่นานมานี้ด้วย
ส่วนสาเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ต้องรอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนพยานเพิ่มเติม เพื่อหาประเด็นในการลอบสังหารสมาชิก อบต.ในครั้งนี้